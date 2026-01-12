FBL-AFR-2025-MATCH 43-ALG-DRCAFP
بعد تحيته الأيقونية في أمم إفريقيا .. الكونغو تكرّم شبيه باتريس لومومبا بـ"هدية باهظة الثمن"!

"رفع ألوان الكونغو أمام أعين العالم"

"عندما تحكي قصة بلد في صورة"، هكذا فعل المشجع الكونغولي ميشيل كوكا مبولادينجا، الذي ترك إرثًا لا يٌنسى في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، بمحاكاته "الأيقونية" للزعيم الراحل باتريس لومومبا، الذي ساهم في ناضل من أجل استقلال البلاد.

"شبيه لومومبا" الذي اشتهر بظهوره في مباريات الكونغو، وهو يقف في المدرجات طوال الـ90 دقيقة، صامتًا دون حراك، مكتفيًا برفع ذراعه.

    المشجع مبولادينجا .. ونهاية الرحلة أمام الجزائر

    على مدار 438 دقيقة متواصلة، وقف المشجع ميشيل كوكا مبولادينجا، في المدرجات، بحركته الأيقونية للزعيم لومومبا، طوال مباريات الكونغو الديمقراطية، في كأس أمم إفريقيا 2025.

    المشجع الأيقوني الذي التقط صورة مع موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف"، تخلى عن وقوفه شامخًا، لحظة إحراز عادل بولبينة، هدف انتصار الجزائر في الدقيقة 119 أمام الكونغو، ليكتب نهاية رحلة "الفهود" من دور الـ16، وسط بكاء شبيه لومومبا.

  • هدية ثمينة إلى مشجع الكونغو

    وبحسب شبكة Foot Mercato، فإن وزير الرياضة الكونغولي، قرر تكريم المشجع مبولادينجا، بهدية استثنائية، بعدما بات رمزًا في "كان 2025".

    وقرر الوزير ديدييه بوديميبو، منح محاكي "لومومبا"، سيارة "جيب" جديدة؛ كتقدير وطني لمن رفع، بفضل حضوره المهيب ومظهره الفريد، ألوان الكونغو عاليًا أمام أعين العالم، بلفتة قوية أثبتت بأن كرة القدم تلعب وتكسب أيضًا في المدرجات.

  • سخرية واعتذار .. ورد نيجيري!

    وكانت نهاية رحلة مشجع الكونغو، شاهدة أيضًا على لقطة مثيرة للجدل، كان بطلها، محمد الأمين عمورة، لاعب منتخب الجزائر، الذي احتفل بتأهل محاربي الصحراء، إلى ربع النهائي، بتقليد وقفة مبولادينجا، ومدّ ذراعه، ثم السقوط على أرض الميدان، في لقطة نالت انتقادات واسعة، حيث تم اتهام عمورة بالسخرية من المظهر الذي يعبر عن رمز كونغولي.

    وعلى الفور، نشر عمورة بيان اعتذار عبر منصة (إنستجرام)، قائلًا "المباراة ضد الكونغو كانت مباراة كبيرة جدًا، حماسية للغاية، مع الكثير من التوتر والعاطفة على أرض الملعب. أود أن أوضح شيئًا واحدًا: في ذلك الوقت، لم أكن على علم بما يمثله الشخص أو الرمز الموجود في المدرجات. لقد أردت ببساطة المزاح بروح طيبة، دون أي نية سيئة أو رغبة في استفزاز أي شخص".

    وأضاف: "أحترم الكونغو وفريقها، وبصدق أتمنى لهم الأفضل وآمل أن يتأهلوا لكأس العالم. إذا كان يمكن فهم سلوكي بشكل خاطئ، فأنا أعتذر بصدق، لأن هذا لم يكن مقصدي على الإطلاق. أبقى مركزًا على أرض الملعب وعلى تمثيل بلدي بفخر. تحيا الجزائر".

    وبات المشجع الكونغولي، بمثابة "الغائب الحاضر"، في مباراة ربع النهائي، التي شهدت إقصاء الجزائر من كأس أمم إفريقيا، على يد نيجيريا، بنتيجة (2-0)، حيث قام مهاجم إشبيلية، أكور آدامز، الذي سجل ثاني أهداف اللقاء، بالاحتفال بتحية لومومبا.

  • عروض من أجل البقاء

    ونقلت تقارير إعلامية، انعكاسات نجاح شبيه لومومبا، في إيصال رسالته للعالم من المدرجات الإفريقية، حيث أفادت Iris Football، بأن المشجع الكونغولي، تلقى عروضًا بمبلغ 2000 يورو لكل مباراة، من قِبل الاتحاد الإفريقي، مقابل الاستمرار في حضور المباريات المُقبلة، إلا أنه رفض العروض وأصرّ على العودة إلى كينشاسا، بعد خروج منتخب بلاده من البطولة.

    وشارك منتخب الكونغو الديمقراطية، في المجموعة الرابعة من كأس أمم إفريقيا 2025، حيث استهل مشواره بالفوز على بنين بهدف نظيف، ثم تعادل مع السنغال (1-1)، قبل أن يكتسح بوتسوانا (3-0)، ليتأهل وصيفًا للمجموعة، بسبع نقاط، وبفارق الأهداف عن أسود التيرانجا.

    وضربت الكونغو موعدًا مع الجزائر، في دور الـ16، في مباراة استمرت لشوطين إضافيين، قبل أن يوقّع "البديل" عادل بولينة، على هدف الانتصار في اللحظات الأخيرة.

    صراع شرس على عرش إفريقيا

    ومع بلوغ نصف النهائي من كان 2025، فإن كوت ديفوار، حامل اللقب، ودعت البطولة على يد مصر، التي حققت انتصارًا دراماتيكيًا على الأفيال في دور الثمانية، بنتيجة (3-2).

    وضرب منتخب مصر موعدًا مع السنغال، في مواجهة جديدة تجمع بين رفاق الأمس، محمد صلاح وساديو ماني، في لقاء بعنوان "كسر العقدة"، بعدما نجح أسود التيرانجا في حصد لقبهم الأول أمام الفراعنة في نهائي 2021، فضلًا عن التأهل إلى كأس العالم أيضًا، من البوابة المصرية.

    ويدخل منتخب المغرب، صاحب الأرض والجمهور، في اختبار صعب، بمواجهة نيجيريا، الأقوى هجوميًا في البطولة، والتي كانت شاهدة على بزوغ نجم ريال مدريد، براهيم دياز، الذي سجل 5 أهداف.

    المنتخب المغربي تمكن من تجاوز عقبة الكاميرون في ربع النهائي، فيما تأهلت نيجيريا على حساب الجزائر، بينما حجزت السنغال مقعدًا بفوز شاق على مالي.

    هل نشاهد شبيه لومومبا في كأس العالم؟

    وبات أمام المشجع الكونغولي مبولادينجا، فرصة لأداء حركته الأيقونية في نهائيات كأس العالم 2026، إذا ما نجح منتخب بلاده في حجز مقعد في المونديال الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

    ويشارك منتخب الكونغو الديمقراطية، في بطولة الفيفا الفاصلة، حيث يقابل المتأهل من مواجهة جامايكا ضد كاليدونيا الجديدة، في نهائي التصفيات، من أجل انتزاع تذكرة العبور إلى المونديال، علمًا بأن الفائز سيقع في المجموعة الحادية عشرة، مع البرتغال، بطل دوري الأمم الأوروبية، وأوزبكستان وكولومبيا.

