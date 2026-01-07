"لم أكن أعرف!".. بيان رسمي من محمد أمين عمورة بشأن واقعة المشجع الكونغولي التمثال

الواقعة التي أشعلت الجدل تمثلت في احتفال عمورة بعد صافرة النهاية، إذ توجه نحو المدرج الذي يقف فيه المشجع الكونغولي الشهير كوكا مبولادينجا، وقلّد حركة الذراع المرفوعة التي اعتاد المشجع القيام بها، قبل أن يسقط على الأرض في مشهد فُسّر على نطاق واسع باعتباره سخرية من رمزية المشجع وموقفه الثابت طوال مباريات البطولة.

ويُعد مبولادينجا أحد أبرز ظواهر المدرجات في النسخة الحالية من كأس الأمم الإفريقية، بعدما لفت الأنظار بوقوفه ساكنًا لمدة 90 دقيقة كاملة في كل مباراة، مجسدًا روح الزعيم الوطني الكونغولي باتريس لومومبا، رئيس الوزراء الأسبق للكونغو الديمقراطية، والذي يُعد رمزًا للمقاومة ضد الاستعمار البلجيكي. ولم يكن هذا الحضور مجرد تشجيع كروي، بل رسالة سياسية وتاريخية حملها المشجع إلى مدرجات “الكان”.

وشهدت الكاميرات لحظة إنسانية مؤثرة بعد نهاية المباراة، حين رُصد مبولادينجا وهو يبكي في المدرجات، في لقطة نادرة لم يُشاهد فيها من قبل متأثرًا بهذا الشكل، بعدما ودّع منتخب بلاده البطولة بخسارة قاسية في اللحظات الأخيرة. تلك الصورة زادت من حدة الغضب تجاه تصرف عمورة، ودفعت قطاعًا واسعًا من الجماهير للمطالبة باعتذار رسمي، وهو ما تحقق لاحقًا.