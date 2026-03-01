Getty Images
مشجعو مانشستر يونايتد يردون على السير جيم راتكليف بلافتة مؤيدة للهجرة تصور سبعة أبطال من النادي
بيان سياسي في أولد ترافورد
اتخذت الأجواء في أولد ترافورد طابعًا سياسيًا يوم الأحد، حيث أعرب بعض مشجعي مانشستر يونايتد عن مشاعرهم تجاه راتكليف خلال الفوز الحاسم 2-1 على كريستال بالاس. وفقًا لصحيفة The Athletic، دفع هذا الفوز الصعب الشياطين الحمر إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة، لكن تركيز الكثيرين ظل منصبًا على اللافتة الضخمة المؤيدة للهجرة التي رُفعت فوق نفق اللاعبين قبل بداية الشوط الثاني.
كانت اللافتة تقول: "MUFC فخور باستعمار المهاجرين"، في تلاعب متعمد بالكلمات لمواجهة ادعاءات رئيس INEOS. كان العرض بمثابة تذكير مرئي بالتراث المتنوع الذي بنى النادي، حيث ظهرت وجوه الأساطير الفرنسية إريك كانتونا وباتريس إيفرا، والأيقونة الكورية الجنوبية بارك جي سونغ، وبرونو فرنانديز، وأولي جونار سولشاير، وأماد ديالو، ولاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو.
المقابلة والبيانات المثيرة للجدل
ينبع الخلاف من مقابلة أجراها راتكليف مع قناة سكاي في فبراير، حيث أدلى بعدة تصريحات غير مدعومة بأدلة بشأن السكان المهاجرين في المملكة المتحدة والوضع الاقتصادي. وأثار الملياردير البالغ من العمر 73 عامًا غضبًا فوريًا عندما قال: "لا يمكن أن يكون لديك اقتصاد مع تسعة ملايين شخص يتلقون إعانات ومستويات هائلة من المهاجرين القادمين. أعني أن المملكة المتحدة قد استُعمرت. هذا يكلف الكثير من المال".
ودافع عن موقفه بإضافة: "لقد استُعمرت المملكة المتحدة من قبل المهاجرين، أليس كذلك؟ أعني، كان عدد سكان المملكة المتحدة 58 مليون نسمة في عام 2020، والآن يبلغ 70 مليون نسمة. هذا يعني 12 مليون شخص". ومع ذلك، تتعارض هذه الأرقام مع البيانات الرسمية؛ فقد قدر مكتب الإحصاءات الوطنية عدد سكان المملكة المتحدة بـ 69.5 مليون نسمة في نوفمبر 2025، وبلغ عدد المتقدمين للحصول على إعانات البطالة 1.68 مليون نسمة فقط.
إدانة وطنية واعتذار
وصلت تداعيات المقابلة إلى أعلى مستويات الحكومة البريطانية، حيث سارع رئيس الوزراء السير كير ستارمر إلى وصف تعليقات راتكليف بأنها "مسيئة وخاطئة". في مواجهة أزمة علاقات عامة متفاقمة وإدانة واسعة النطاق عبر الطيف السياسي والرياضي، اضطر راتكليف إلى التعامل مع رد الفعل العنيف من خلال رد رسمي.
وأصدر بيانًا في اليوم التالي، على الرغم من أن العديد من مؤيديه شعروا أنه لم يكن تراجعًا حقيقيًا. وقال راتكليف: "أنا آسف لأن اختياري للغة قد أساء إلى بعض الأشخاص في المملكة المتحدة وأوروبا وتسبب في قلق، ولكن من المهم إثارة مسألة الهجرة الخاضعة للرقابة والمدارة جيدًا والتي تدعم النمو الاقتصادي"، في محاولة لإعادة المحادثة إلى نظرياته الاقتصادية.
انقسام ثقافي داخل النادي
منذ أن تولت INEOS زمام الأمور الرياضية في نادي مانشستر يونايتد في أوائل عام 2024، شهد النادي تحولًا جذريًا وراء الكواليس. ومع ذلك، فإن هذا التوتر الأخير بين المشجعين ومالكي النادي يسلط الضوء على انقسام ثقافي متزايد؛ ففي حين يُشاد براتكليف لتطبيقه هياكل فعالة على أرض الملعب، فإن انخراطه في خطاب سياسي مثير للانقسام قد أدى إلى نفور جزء كبير من قاعدة المشجعين.
عندما عُلقت لافتة "فخورون بالاستعمار" فوق نفق أولد ترافورد خلال احتفالات الفوز 2-1 على بالاس، أبرزت التوتر بين قيادة النادي وقيم مجتمعه. أوضح المشجعون أنهم لن يتركوا الخطاب التحريضي دون رد، مما يثبت أن عظمة النادي بالنسبة لمشجعي يونايتد لا يمكن فصلها عن مساهمات نجومه الدوليين.
