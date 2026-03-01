مشجعو مانشستر يونايتد يردون على السير جيم راتكليف بلافتة مؤيدة للهجرة تصور سبعة أبطال من النادي

اتخذت الأجواء في أولد ترافورد طابعًا سياسيًا يوم الأحد، حيث أعرب بعض مشجعي مانشستر يونايتد عن مشاعرهم تجاه راتكليف خلال الفوز الحاسم 2-1 على كريستال بالاس. وفقًا لصحيفة The Athletic، دفع هذا الفوز الصعب الشياطين الحمر إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة، لكن تركيز الكثيرين ظل منصبًا على اللافتة الضخمة المؤيدة للهجرة التي رُفعت فوق نفق اللاعبين قبل بداية الشوط الثاني.

كانت اللافتة تقول: "MUFC فخور باستعمار المهاجرين"، في تلاعب متعمد بالكلمات لمواجهة ادعاءات رئيس INEOS. كان العرض بمثابة تذكير مرئي بالتراث المتنوع الذي بنى النادي، حيث ظهرت وجوه الأساطير الفرنسية إريك كانتونا وباتريس إيفرا، والأيقونة الكورية الجنوبية بارك جي سونغ، وبرونو فرنانديز، وأولي جونار سولشاير، وأماد ديالو، ولاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو.