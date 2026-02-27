مدرب السويد يقدم آخر المستجدات حول إصابة ألكسندر إيساك وديجان كولوسيفسكي قبل مباريات التصفيات الحاسمة لكأس العالم

تعد لياقة كولوسيفسكي مصدر قلق خاص، بعد أن غاب عن الموسم المحلي الحالي بأكمله عقب خضوعه لعملية جراحية كبيرة في الرضفة في مايو الماضي. اعترف بوتر أنه يعتمد حاليًا على الأمل بينما يعمل الطاقم الطبي على مدار الساعة لإعادة لاعبيه الأساسيين إلى الملاعب. وقال: "في الوقت الحالي، نحن نأمل أن نتمكن من استعادة بعض هؤلاء اللاعبين. ولكن إذا لم يحدث ذلك، فسيتعين علينا إيجاد حل مع اللاعبين المتاحين".

وصف المقربون من اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا عملية إعادة تأهيله بأنها "عملية متقلبة". قبل رحيله مؤخرًا، قدم توماس فرانك، المدير الفني السابق لتوتنهام، نظرة ثاقبة على تعقيد عملية تعافي لاعب الوسط السويدي، موضحًا: "إنها إصابة معقدة، حيث من المهم التأكد من عدم وجود ألم في الركبة. لهذا السبب حصل على حقنة ونأمل أن تساعده. لذلك، في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع، سيكون على العشب دون ألم". ومع ذلك، شوهد كولوسيفسكي مؤخرًا وهو يسافر إلى برشلونة لإجراء مزيد من الاستشارات الطبية، مما يشير إلى أن عودته ليست وشيكة.