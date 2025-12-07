AFP
"عض على شفتيك".. مايكل أوين يهاجم محمد صلاح: لا يمكنك أن تقول "علنًا" ما قلته!
تعادل ليدز وليفربول في مباراة مثيرة
سجل هوجو إيكيتيكي ثنائية سريعة في الشوط الثاني أمس السبت، في الوقت الذي كان يبحث فيه "الريدز" عن تحقيق فوزهم الثامن فقط في الدوري هذا الموسم.
ومع ذلك، عادل ليدز النتيجة في آخر 15 دقيقة بفضل هدفين من دومينيك كالفيرت لوين وأنتون ستاخ.
أعاد دومينيك سوبوسلاي التقدم لليفربول قبل 10 دقائق من النهاية، لكن أو تاناكا خطف هدف التعادل القاتل ليضمن تقاسم النقاط في مباراة مثيرة شهدت ستة أهداف.
وبينما كان الريدز يضغطون لتأمين الفوز، اختار سلوت الاعتماد على أمثال أليكسيس ماك أليستر وألكسندر إيزاك بدلاً من صلاح، الذي ادعى بعد التعادل أنه "تم التضحية به"، بينما كان يشاهد مجريات اللعب تتكشف في إيلاند رود.
"النادي قد تخلّى عني"
قال صلاح بعد التعادل المثير: "لا أستطيع أن أصدق ذلك، أنا محبط للغاية، للغاية. لقد فعلت الكثير لهذا النادي على مر السنين وخاصة الموسم الماضي. الآن أنا جالس على مقاعد البدلاء ولا أعرف السبب. يبدو أن النادي قد ألقى بي تحت الحافلة. هذا ما أشعر به. أعتقد أنه من الواضح جداً أن شخصاً ما أراد أن أتحمل كل اللوم".
وأضاف: "حصلت على الكثير من الوعود في الصيف، وحتى الآن أنا على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات، لذا لا يمكنني القول إنهم يحافظون على الوعد. قلت مرات عديدة من قبل أنني أتمتع بعلاقة جيدة مع المدرب، وفجأة، لم يعد لدينا أي علاقة. لا أعرف لماذا، ولكن يبدو لي، وكيف أرى الأمر، أن شخصاً ما لا يريدني في النادي".
وتابع: "هذا النادي، أنا أدعمه دائماً. أطفالي سيدعمونه دائماً. أحب النادي كثيراً، وسأفعل ذلك دائماً. اتصلت بوالدتي أمس - لم تكونوا أنتم يا رفاق تعلمون ما إذا كنت سأبدأ أم لا، لكني كنت أعلم".
واختتم صلاح حديثه قائلاً: "بالأمس قلت [لوالديّ]، 'تعالوا إلى مباراة برايتون'. لا أعرف ما إذا كنت سألعب أم لا ولكني سأستمتع بها. في رأسي، سأستمتع بتلك المباراة لأنني لا أعرف ما الذي سيحدث الآن. سأكون في الأنفيلد لأقول وداعاً للجماهير وأذهب إلى كأس أفريقيا. لا أعرف ما الذي سيحدث عندما أكون هناك".
"عض على شفتيك!"
على الجانب الآخر، هاجم مايكل أوين صلاح بسبب تصريحاته ويعتقد أن نجم الريدز كان يجب أن يلتزم الصمت حتى ما بعد كأس الأمم الأفريقية. ونشر مهاجم ليفربول وريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق على حسابه الرسمي في منصة X: "أوه (يا صلاح) أستطيع أن أتخيل ما تشعر به".
وأضاف: "لقد حملت هذا الفريق لفترة طويلة وفزت بكل ما يمكن الفوز به. لكن هذه لعبة جماعية ولا يمكنك ببساطة أن تقول علناً ما قلته. أنت ذاهب إلى كأس الأمم الأفريقية (AFCON) خلال أسبوع".
وتابع أوين: "بالتأكيد يجب أن تعض على شفتيك (تتمالك نفسك)، وتستمتع بتمثيل بلدك وترى كيف ستكون الأوضاع عند عودتك".
سيكون صلاح متاحاً لمواجهات ليفربول القادمة ضد إنتر وبرايتون قبل أن ينضم إلى تشكيلة مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية في وقت لاحق من هذا الشهر.
متى تبدأ بطولة كأس الأمم الأفريقية؟
تقام كأس الأمم الأفريقية في المغرب هذا العام، وتبدأ البطولة يوم الأحد 21 ديسمبر وتستمر حتى يوم الأحد 18 يناير. صلاح ليس اللاعب الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي سيلتحق بمنتخب مصر هذا الشهر، حيث من المقرر أن ينضم عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي إلى نجم الريدز مع الفراعنة.
قد يغيب صلاح عن ما يصل إلى ست مباريات لليفربول إذا ما تمكنت مصر، وهي إحدى المنتخبات المرشحة قبل البطولة، من المضي قدماً حتى النهاية في المغرب. بعد مباراة الأسبوع المقبل ضد برايتون، يواجه ليفربول توتنهام، وولفرهامبتون، وليدز، وفولهام، وأرسنال، بالإضافة إلى مواجهة الدور الثالث في كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل استضافة بيرنلي، والتي قد تكون المباراة الأولى لصلاح بعد عودته.
