"هذا أكثر ما تمنيته".. كاراجر يواصل مطاردة صلاح بـ"صورة الجيم" قبل موقعة ليفربول وإنتر

بينما لن يشارك صلاح ضد الإنتر، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيظهر مع الريدز مرة أخرى. يعود فريق سلوت لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل ضد برايتون، وهي المباراة التي ستكون الأخيرة لصلاح قبل أن ينضم إلى منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

سُئل مدرب ليفربول عما إذا كان صلاح سيشارك ضد برايتون لكنه كان متحفظاً في رده. وقال لـ"برايم فيديو": "نحن هنا لمباراة الإنتر. وأعتقد أنكم تتفهمون أن اليومين الماضيين كانا حافلين بالفعل. الكثير من الأمور تحدث، بعد استقبال هدف في الدقيقة الأخيرة ضد ليدز. ليست المرة الأولى هذا الموسم. ثم ما حدث بعد ذلك. لذا أعتقد أنكم تفهمون أن تركيزي الكامل الآن منصب على إنتر، وسنرى ما يخبئه المستقبل".

سُئل سلوت المزيد حول قضية صلاح وأضاف فقط: "لا، الأمر بعيد كل البعد عن المثالية. ليس جيداً لأي شخص. أولاً وقبل كل شيء، ليس للنادي، ولا للفريق، ولا له أيضاً. لذا، الوضع بعيد عن المثالية، ولكن، نعم، لقد قمنا برد الفعل الذي اتخذناه بعدم اصطحابه إلى هنا. وهذا يخبركم بما شعرنا به تجاه تصريحاته".

جلبت هذه الدراما موجة جديدة من التكهنات حول مستقبل صلاح، حيث تفيد التقارير بأن نادي الهلال في الدوري السعودي للمحترفين مستعد للتوقيع مع المهاجم في نافذة الانتقالات الشتوية في يناير إذا قرر الرحيل عن ليفربول.