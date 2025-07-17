"الصدفة جمعت بين متحف كريستيانو رونالدو والسوبر!" .. براءة نجم النصر من التورط في أزمة الهلال الكبرى

كواليس جديدة في أزمة كأس السوبر السعودي..

واجه الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، اتهامات كبيرة في الأيام القليلة الماضية؛ وذلك بعد أزمة "اعتذار" نادي الهلال، عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي.

الهلال برر قراره بصعوبة السفر إلى هونج كونج - التي تستضيف السوبر -؛ خاصة أن نجوم الفريق الأزرق يعانون من الإرهاق، عقب المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية "الولايات المتحدة الأمريكية 2025".

وانتهت مشاركة الفريق الهلالي في مونديال الأندية، من دور ربع النهائي - يوم 4 يوليو 2025 -؛ بينما تنطلق منافسات بطولة كأس السوبر السعودي، في التاسع عشر من أغسطس القادم.