مزاعم بوقوف كريستيانو رونالدو وراء قرار "اعتذار الهلال" عن السوبر السعودي .. ومطالبات برحيل اتحاد الكرة!

الأضواء تسلط على رونالدو بعد هذه الأزمة..

لا صوت يعلو في الشارع الرياضي السعودي حاليًا، على "اعتذار" نادي الهلال عن المشاركة في بطولة كأس السوبر المحلي 2025-2026؛ والتي تضم فرق النصر والاتحاد والقادسية أيضًا.

"اعتذار" الهلال عن هذه البطولة التي تستضيفها هونج كونج على أراضيها؛ يأتي بسبب إرهاق نجوم الفريق الأول لكرة القدم، بعد المشاركة في كأس العالم للأندية "الولايات المتحدة الأمريكية 2025"، خلال صيف العام الحالي.

وانتهت مشاركة الفريق الهلالي في مونديال الأندية، من دور ربع النهائي - يوم 4 يوليو 2025 -؛ بينما تنطلق منافسات بطولة كأس السوبر السعودي، في التاسع عشر من أغسطس القادم.