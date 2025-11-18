فيديو | مباراة تاريخية بدوري كرة القدم الأمريكية.. استنساخ احتفال كريستيانو رونالدو في قلب البرنابيو!

أقيمت المباراة في ملعب سانتياجو برنابيو - المكان الذي أضاءه ذات يوم البرتغالي رونالدو.
تصدر جونز المشهد في هذه المناسبة وأطلق احتفال "Siuuu" الأيقوني الخاص بـ CR7 (كريستيانو رونالدو) عند تقديمه للحظته الخاصة من التألق الذي غير مجرى المباراة.
أمام مدرجات ممتلئة بالكامل في العاصمة الإسبانية - وبوجود النجم البورتوريكي دادي يانكي والمنتج الأرجنتيني بيزاراب اللذين قدما عرضًا ملحميًا بين الشوطين أمام 78,610 مشجعًا - ضمن جونز أن يعود فريق "الدلافين" إلى الولايات المتحدة وفي جعبتهم فوز كانوا في أمس الحاجة إليه.
تمكن الفريق من تجاوز "واشنطن كوماندرز"، مع الحاجة إلى وقت إضافي لتحديد الفائز في ذلك اليوم.
وضع جونز فريق الدلافين في مركز ميداني قوي لانتزاع الفوز عندما التقط اعتراضًا حاسمًا للكرة في الهواء، ليختتم ميامي المباراة في النهاية بانتصار بنتيجة 16-13.
بعد اعتراضه للكرة، أخرج جونز احتفال رونالدو الشهير حيث دار في الهواء في مدريد.
أخبر الظهير الركني البالغ من العمر 27 عامًا الصحفيين لاحقًا عن تقليد الهداف التاريخي لريال مدريد: "كان علي أن أخرج ذلك (الاحتفال). كنت أتحدث مع صديقي وقلت له: 'عندما أقوم بلعبة مميزة، كن مستعدًا لهذا الاحتفال'".
اعترض جونز الكرة من ماركوس ماريوتا في أول لعبة هجومية من الوقت الإضافي، حيث قطع الطريق أمام "الطرف الضيق" لفريق كوماندرز زاك إيرتس، ومهد الطريق لرايلي باترسون لتسديد الكرة بدقة بين القائمين محققاً هدفاً ميدانياً حاسماً للفوز.
قال جوردين بروكس، الظهير المدافع لفريق الدلافين، عن توقع جونز لعبته الحاسمة، مما جعل تلك اللحظة "أكثر روعة بكثير": "كلماته بالحرف كانت: يا جماعة أوقفوا الركض. سيرمي لي الكرة، لأنه لا يستطيع الرمي".
كانت مباراة مدريد هي الأولى في الموسم العادي لدوري كرة القدم الأمريكية تقام في إسبانيا. كما اختتمت مباريات السلسلة الدولية لعام 2025 - حيث أقيمت سبع مباريات خارج الولايات المتحدة.
جونز ليس أول من ينسخ احتفال كرة قدم لا يُنسى خلال منافسات كرة القدم الأمريكية في أوروبا، حيث قام العديد من نجوم اللعبة الأمريكية بتكريم لاعبين من نوع مختلف من كرة القدم. وهناك وعد بالمزيد في المستقبل، مع استمرار البرتغالي دائم الشباب رونالدو في كونه مصدر إلهام للملايين حول العالم.
لا يُظهر رونالدو أي علامة على التباطؤ في سن الأربعين، بعد التزامه بعقد جديد لمدة عامين مع نادي النصر في دوري المحترفين السعودي، وسيتطلع لإمتاع الجماهير في الأمريكتين الصيف المقبل عند مشاركته في كأس العالم 2026 - التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بشكل مشترك.