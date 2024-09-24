كان علينا الاستماع لخوسيلو .. قطرات "الكاتشب" تنصف كيليان مبابي أمام ديبورتيفو ألافيس

تحسن كبير في مستوى الفرنسي

سخرية واسعة تلقاها النجم الفرنسي كيليان مبابي منذ بداية هذا الموسم، بسبب الصورة التي يقدمها مع ريال مدريد منذ انتقاله للفريق خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

البعض توقع أن الفرنسي سيخرج "النيران من فمه" فور لعبه بجوار فينيسيوس جونيور ورودريجو وجود بيلينجهام، لتكون النتيجة أهداف من ركلات جزاء وأخرى على طبق من ذهب دون أي مجهود.

مبابي كان أحد مصادر السخرية والـ"ميمز" على مواقع التواصل الاجتماعي قبل مباراة الليلة ديبورتيفو ألافيس، ولكن ما حدث في انتصار ريال على الفريق الخصم 3/2 يؤكد أن أحدهم كان على صواب.

نحن هنا نتحدث عن خوسيلو، مهاجم ريال مدريد السابق، الذي تنبأ أن مبابي سيظهر أفضل ما عنده، وكل ما علينا هو الانتظار مستخدمًا نموذج "زجاجة الكاتشب"، وما قدمه الفرنسي ضد ألافيس يؤكد لنا صحة هذه النظرية..