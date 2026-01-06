مبابي خارج حسابات ريال مدريد في السوبر الإسباني.. وغموض حول موعد عودته!

في ضربة موجعة لطموحات ريال مدريد قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية، أكدت صحيفة "آس" الإسبانية غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن منافسات كأس السوبر الإسباني بالكامل.

وكشفت الصحيفة أن "المعجزة" الطبية التي أملها الجهاز الفني لم تحدث، إذ يعاني الهداف من التواء في ركبة ساقه اليسرى يجعل تواجده في "ديربي" نصف النهائي أمام أتلتيكو مدريد يوم الخميس، أو حتى في النهائي المحتمل، ضرباً من الخيال.

وأوضحت "آس" أن إدارة النادي قررت تفعيل بروتوكول "العلاج التحفظي" والراحة المطلقة، رافصة أي مجازفة، خاصة بعدما تبين أن اللاعب تحامل على إصابته وشارك خلال المباريات الأخيرة وهو ليس في كامل جاهزيته.

ويأتي القرار الاستراتيجي بهدف ضمان عودة مبابي بأفضل "نسخة" ممكنة لمواجهة جدول المباريات المزدحم الذي ينتظر الفريق أواخر يناير، بدلاً من تفاقم الإصابة في جدة.