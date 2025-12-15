Getty Images
"ما يحدث ليس من العدل أو الإنصاف".. فليك يعلق على أزمة ريال مدريد والتحكيم الإسباني!
حلم الثلاثية وتحدي الإصابات
استهل فليك حديثه برسم ملامح الطموح العام للنادي الكتالوني، مؤكدًا أن سقف التوقعات في نادٍ بحجم برشلونة لا يقبل القسمة على اثنين، وأن المنافسة على كافة الألقاب هي قدر الفريق وليس مجرد خيار.
ومع ذلك، اتسم حديثه بالواقعية الشديدة عند التطرق إلى "الثلاثية": "هذا دائماً هو هدف الأندية الكبرى. نحن نركز بشكل كامل على الفوز بالألقاب ونمتلك الجودة اللازمة لتحقيق ذلك، ولكن يجب أن ندرك أنه طريق طويل وشاق".
ولم يغفل المدرب الألماني الحديث عن العقبات التي واجهت الفريق مؤخراً، مشيراً إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء جاء بعد فترة عصيبة، حيث ربط بين عودة المصابين وارتفاع النسق الفني: "لقد عانينا كثيراً في الشهرين الماضيين بسبب لعنة الإصابات التي ضربت الفريق، لكننا تحسنا في الأسابيع الأخيرة مع عودة اللاعبين، وبدأنا نرى الجودة الحقيقية للمجموعة".
وأضاف مشدداً على فلسفة التطور المستمر: "الأمر يتعلق دائماً بالتقدم. بعد كل مباراة نجتمع باللاعبين لتحليل ما يمكننا فعله بشكل أفضل، فنحن نمتلك إمكانات أكبر بكثير مما أظهرنا، وهدفنا هو التحسن في كل لعبة وهذه هي الطريقة التي نريد الاستمرار بها".
- AFP
مفاجآت كأس الملك
ركز فليك بشكل مكثف على الجانب الذهني والنفسي للاعبيه قبل مواجهة فريق من الدرجة الأدنى، محذراً من مفاجآت الكأس المعتادة، ولذلك وضع "العقلية" كحجر زاوية لهذا اللقاء: "المسألة برمتها تتعلق بالعقلية والسلوك داخل الملعب. الأمر يعتمد علينا كلياً وعلى الطريقة التي نبدأ بها المباراة".
وشدد على أن البداية القوية هي الرسالة الأهم للخصم، مضيفا: "بالنسبة لي، هذا هو العنصر الأساسي في هذه المباراة: أن نثبت قيمتنا وما نحن قادرون على فعله منذ الدقيقة الأولى، في الموسم الماضي، وضد فريق بارباسترو، أظهرنا قيمتنا الحقيقية وتعاملنا بجدية، وهذا ما أنتظره غداً".
وحول ما إذا كان سيقوم بإراحة النجوم الأساسيين، ترك فليك الباب مفتوحاً لكل الاحتمالات: "سنقرر بشأن التشكيلة غداً، ليفاندوفسكي تدرب بشكل فردي، وربما نغير شيئاً ما في الأسماء، لكن الثابت الوحيد هو أننا نريد الفوز ولا شيء غيره".
التحكيم وضغوط ريال مدريد
سُئل فليك عن الجدل المثار حول احتجاجات ريال مدريد على التحكيم. فاختار المدرب الألماني الدفاع عن الحكام والتركيز على فريقه: "أنتم تعلمون جيداً أن الحكام جزء جوهري وحاسم من هذه اللعبة، وبدونهم لا يمكننا أن نلعب كرة القدم، أحياناً قد تعتقد أنه كان بإمكانهم القيام بعمل أفضل في لقطة ما، لكن في أحيان أخرى هم يقومون بعمل رائع ومذهل. نعم، هم يرتكبون الأخطاء لأنهم بشر، لكنهم في المجمل يقومون بعمل جيد".
ورفض فليك أن يكون جزءاً من الضغط الممارس عليهم: "يجب أن أركز فقط على فريقي وشؤوني الخاصة، وأن أبحث في الجوانب التي يمكننا تحسينها. لا أريد التحدث نيابة عن الآخرين أو انتقادهم، فهذا هو أفضل ما يمكننا فعله". وأتم تصريحه في هذا الشأن بعبارة قوية تعكس نضجه التدريبي: "الحكام يتعرضون بالفعل لضغط هائل بطبيعة عملهم، وليس من العدل أو الإنصاف أن نضع عليهم المزيد من الضغوط الإضافية بتصريحاتنا".
- Getty
خطط برشلونة وحلول الهجوم
كان فليك حاسماً جداً بشأن توظيف لاعبه الشاب كاسادو، رافضاً فكرة تحويله إلى ظهير أيمن لسد العجز، حيث قال بعبارات واضحة: "لا، أعتقد أن قوته الحقيقية تكمن في اللعب كلاعب خط وسط، سواء في مركز 6 أو 8. هذا هو مركزه الطبيعي وأريد الاستفادة منه هناك".
أما فيما يخص خط الهجوم والبحث عن بدائل لروبرت ليفاندوفسكي في ظل ضغط المباريات، فقد كشف المدرب عن مرونة تكتيكية وتفكير خارج الصندوق: "نحن نفكر دائماً في إجراء تجارب واختبارات في خط الهجوم ليكون لدينا خيارات متعددة. هناك بعض اللاعبين الذين يمكنهم شغل هذا المركز ببراعة، مثل راشفورد أو فيرمين لوبيز، ونحن نعمل على تجهيزهم لهذه الأدوار".
كما لم يفت المدرب التعليق باقتضاب على وضع حارسه تير شتيجن، مؤكداً استقلالية قرار اللاعب ومكانته في الفريق بقوله: "إنه قراره الشخصي في النهاية. لقد تحدثنا سوياً عن وضعه، وأنا أحترمه بشدة لأنه حارس مرمى رائع ولاعب جماعي من الطراز الرفيع يفيد المجموعة".
إعلان