"ما يحدث ليس من العدل أو الإنصاف".. فليك يعلق على أزمة ريال مدريد والتحكيم الإسباني!

استهل فليك حديثه برسم ملامح الطموح العام للنادي الكتالوني، مؤكدًا أن سقف التوقعات في نادٍ بحجم برشلونة لا يقبل القسمة على اثنين، وأن المنافسة على كافة الألقاب هي قدر الفريق وليس مجرد خيار.

ومع ذلك، اتسم حديثه بالواقعية الشديدة عند التطرق إلى "الثلاثية": "هذا دائماً هو هدف الأندية الكبرى. نحن نركز بشكل كامل على الفوز بالألقاب ونمتلك الجودة اللازمة لتحقيق ذلك، ولكن يجب أن ندرك أنه طريق طويل وشاق".

ولم يغفل المدرب الألماني الحديث عن العقبات التي واجهت الفريق مؤخراً، مشيراً إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء جاء بعد فترة عصيبة، حيث ربط بين عودة المصابين وارتفاع النسق الفني: "لقد عانينا كثيراً في الشهرين الماضيين بسبب لعنة الإصابات التي ضربت الفريق، لكننا تحسنا في الأسابيع الأخيرة مع عودة اللاعبين، وبدأنا نرى الجودة الحقيقية للمجموعة".

وأضاف مشدداً على فلسفة التطور المستمر: "الأمر يتعلق دائماً بالتقدم. بعد كل مباراة نجتمع باللاعبين لتحليل ما يمكننا فعله بشكل أفضل، فنحن نمتلك إمكانات أكبر بكثير مما أظهرنا، وهدفنا هو التحسن في كل لعبة وهذه هي الطريقة التي نريد الاستمرار بها".