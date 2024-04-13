الميرنجي ينجو من الفخ!

تمكن ريال مدريد من الفوز على مضيفه مايوركا بهدف دون رد، اليوم السبت، ضمن الجولة 31 من الدوري الإسباني.

ويدين الميرنجي بالفضل في هذا الفوز لصاحب هدف اللقاء الوحيد، الفرنسي أوريلين تشواميني، والذي سجله بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 48.

وارتفع رصيد ريال مدريد إلى 78 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بفارق 11 نقطة عن برشلونة (خاض مباراة أقل)، فيما تجمد رصيد مايوركا عند 31 نقطة في المركز 15.

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بهذا الفوز، يقترب الريال من التتويج بلقب الليجا، حيث يصطدم ببرشلونة في الجولة المقبلة، مع فارق مريح من النقاط، قبل 7 جولات فقط على نهاية المسابقة.