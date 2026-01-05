أحد مدربي الدوري الإنجليزي على رأس القائمة.. مانشستر يونايتد يحدد "خليفة أموريم"!

ومع ذلك، من المتوقع أن يقاتل بالاس عندما يتعلق الأمر بالاحتفاظ بخدمات مدربهم النمساوي. إذا أجبروه على إكمال عقده، فلن يتمكن يونايتد من إبرام صفقة حتى الصيف. مع وضع ذلك في الاعتبار، أفادت "بي بي سي سبورت" أن الشياطين الحمر "يأملون في تعيين مدرب مؤقت لبقية الموسم".
لا يُعتبر فليتشر، الذي يعرف كل شيء عن النادي من أيام لعبه، منافساً لشغل هذا الدور. تم اقتراح سابقاً أن لاعب خط وسط يونايتد السابق الآخر، مايكل كاريك، يمكن أن يتم استدعاؤه حيث لا يزال عاطلاً عن العمل بعد قطع العلاقات مع ميدلزبره الصيف الماضي.
قضى (كاريك) ثلاث مباريات في القيادة قبل أن يعين يونايتد رالف رانجنيك في ديسمبر 2021. وتزعم "ذا تلجراف" أنه "من غير المرجح" أن يكون كاريك مهتماً بـ "دور مؤقت في أولد ترافورد".
يظل جلاسنر، الذي يفضل نظام 3-4-2-1 الذي سبب لأموريم الكثير من المتاعب في أولد ترافورد، هو الخيار المفضل على المدى الطويل ليونايتد. ومع ذلك، تمت إضافة العديد من الأسماء الأخرى إلى القائمة - بما في ذلك إنزو ماريسكا، الذي أقاله العملاق الإنجليزي الآخر تشيلسي في يوم رأس السنة الجديدة.