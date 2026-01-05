Ruben Amorim Oliver Glasner Darren FletcherGetty/GOAL
Chris Burton و معتز الجمال

أحد مدربي الدوري الإنجليزي على رأس القائمة.. مانشستر يونايتد يحدد "خليفة أموريم"!

عقب الإقالة المدوية لروبن أموريم، يخطط مانشستر يونايتد للتعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق في حقبة جديدة بـ"أولد ترافورد".

أفادت تقارير أن مدرب كريستال بالاس، أوليفر جلاسنر، برز باعتباره "الهدف الأول" لمانشستر يونايتد ليحل محل روبن أموريم.

أثار جلاسنر الإعجاب في الدوري الإنجليزي الممتاز في "سيلهرست بارك" وهو تحت أنظار المسؤولين في "أولد ترافورد"، على الرغم من أنه من المتوقع تعيين مدرب مؤقت لإنهاء ما تبقى من موسم 2025-2026.

  • مانشستر يونايتد يقيل أموريم

    بعد أن واجهت دعوات لإقالة أموريم على مدى عدة أشهر، اتخذ مانشستر يونايتد أخيرًا إجراءً حاسمًا في 5 يناير. فقد أخلوا المقعد البارز في مقعدهم بعد أن شاهدوا انفجارًا عنيفًا موجهًا نحو مجلس إدارتهم.

    أموريم، الذي كافح من أجل تحقيق نتائج إيجابية طوال فترة توليه منصبه مع الشياطين الحمر، جعل منصبه غير قابل للدفاع عنه عندما تحدث بعد التعادل 1-1 في ليدز. وأعرب عن رغبته في استكمال عقده حتى عام 2027، لكنه حُرم من هذه الفرصة. كما اشتبك مع مدير كرة القدم جيسون ويلكوكس في اجتماع قبل تلك المباراة.

    وقال الشياطين الحمر في بيان مقتضب نشر على الموقع الرسمي للنادي: "مع احتلال مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اتخذت إدارة النادي على مضض قرارًا بأن الوقت مناسب لإجراء تغيير. سيمنح هذا الفريق أفضل فرصة لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في الدوري الإنجليزي الممتاز. يود النادي أن يشكر روبن على مساهمته في النادي ويتمنى له التوفيق في المستقبل".

    • إعلان
  • Crystal Palace v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    جلاسنر يحظى بدعم في أولد ترافورد

    مع رحيل أموريم، يتحول الانتباه الآن نحو الخلفاء المحتملين. تم تسليم زمام الأمور للاعب وسط يونايتد السابق دارين فليتشر، الذي يتولى حالياً مسؤولية فريق تحت 18 عاماً، بصفة مؤقتة.

    ووفقاً لصحيفة "ذا تلجراف"، يعد جلاسنر مرشحاً رائداً لتولي المسؤولية في أولد ترافورد بمجرد إجراء تعيين دائم. ويُزعم أن "التسلسل الهرمي في يونايتد (الإدارة) من أشد المعجبين بالعمل الذي قام به النمساوي في كريستال بالاس".

    من المقرر أن ينتهي عقد جلاسنر في جنوب لندن بنهاية الموسم الحالي، ولم يتم الاتفاق على أي تمديد لتلك الشروط حتى الآن. ويقال إن اسمه قد تمت مناقشته بالفعل في مانشستر.

  • دي زيربي في الصورة

    تواصل "ذا تلجراف" تقريرها بأن "لا يزال هناك أيضاً دعم كبير لروبرتو دي زيربي، المدير الفني السابق لبرايتون، الذي يتولى مسؤولية نادي مارسيليا الفرنسي".

    أجرى يونايتد مقابلة مع دي زيربي خلال صيف 2024، عندما كانت هناك تساؤلات حول مستقبل إريك تين هاج. في النهاية مُنح الهولندي عقداً جديداً، لكنه استمر فقط حتى أكتوبر من ذلك العام.

    ويقال إنه "لا يزال هناك إعجاب كبير بدي زيربي" في أولد ترافورد. كما أن الإيطالي منفتح على فكرة العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في مرحلة ما، لكن غلاسنر يعتبر "هدفاً أكثر ترجيحاً" في الوقت الحالي.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Manchester City v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    مانشستر يونايتد يخطط لتعيين مدرب مؤقت

    ومع ذلك، من المتوقع أن يقاتل بالاس عندما يتعلق الأمر بالاحتفاظ بخدمات مدربهم النمساوي. إذا أجبروه على إكمال عقده، فلن يتمكن يونايتد من إبرام صفقة حتى الصيف. مع وضع ذلك في الاعتبار، أفادت "بي بي سي سبورت" أن الشياطين الحمر "يأملون في تعيين مدرب مؤقت لبقية الموسم".

    لا يُعتبر فليتشر، الذي يعرف كل شيء عن النادي من أيام لعبه، منافساً لشغل هذا الدور. تم اقتراح سابقاً أن لاعب خط وسط يونايتد السابق الآخر، مايكل كاريك، يمكن أن يتم استدعاؤه حيث لا يزال عاطلاً عن العمل بعد قطع العلاقات مع ميدلزبره الصيف الماضي.

    قضى (كاريك) ثلاث مباريات في القيادة قبل أن يعين يونايتد رالف رانجنيك في ديسمبر 2021. وتزعم "ذا تلجراف" أنه "من غير المرجح" أن يكون كاريك مهتماً بـ "دور مؤقت في أولد ترافورد".

    يظل جلاسنر، الذي يفضل نظام 3-4-2-1 الذي سبب لأموريم الكثير من المتاعب في أولد ترافورد، هو الخيار المفضل على المدى الطويل ليونايتد. ومع ذلك، تمت إضافة العديد من الأسماء الأخرى إلى القائمة - بما في ذلك إنزو ماريسكا، الذي أقاله العملاق الإنجليزي الآخر تشيلسي في يوم رأس السنة الجديدة.

الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس crest
كريستال بالاس
بالاس
أستون فيلا crest
أستون فيلا
أستون فيلا
الدوري الإنجليزي الممتاز
بيرنلي crest
بيرنلي
بيرنلي
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
0