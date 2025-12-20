مانشستر سيتي ووست هام | سهل أن تكون رونالدو صعب أن تكون ميسي.. "الروبوت" هالاند يحرج كريستيانو ودروجبا وأساطير الدوري الإنجليزي!

نصب النجم النرويجي إرلينج هالاند نفسه بطلاً مطلقاً لليلة، بعدما انفجر تهديفياً بتسجيله ثنائية وصناعته للهدف الثالث للهولندي تياني ريندرز، ليقود كتيبة "السيتيزنز" لفرض هيمنة تكتيكية كاملة خنقت "المطارق" في مناطقهم.
بهذا الانتصار، قفز مانشستر سيتي إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز "مؤقتاً" رافعاً رصيده إلى 37 نقطة، ليخطف المركز الأول من آرسنال (36 نقطة) بفارق نقطة واحدة، مع العلم أن "المدفعجية" يمتلكون مباراة مؤجلة (لعبوا 16 مباراة مقابل 17 للسيتي).
هذا الفوز وضع ضغطاً هائلاً على الملاحق المباشر، بينما عمقت الهزيمة جراح وست هام الذي تجمد رصيده عند 13 نقطة، غارقاً في المركز الثامن عشر ضمن مثلث الهبوط.