مانشستر سيتي وساوثهامبتون | "5 تمريرات و8 تسديدات".. "الروبوت هالاند" اختراع جديد في كرة القدم!

ماذا فعل النجم النرويجي؟

قاد النجم النرويجي إرلينج هالاند، فريقه مانشستر سيتي لتحقيق فوز صعب على حساب ساوثهامبتون (1-0)، مساء اليوم السبت على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف السيتيزنز الوحيد في الدقيقة الخامسة، بعد عرضية مميزة من ماتيوس نونيز، قابلها هالاند على طريقته الخاصة بقدمه اليسرى في الشباك.

بهذا الانتصار، تصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب البريميرليج برصيد 23 نقطة، في انتظار نتيجة مباراة آرسنال وليفربول غدًا الأحد، بينما بقي ساوثهامبتون في قاع الترتيب بنقطة واحدة، من تعادل و8 هزائم.