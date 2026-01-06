بعد كابوس جفارديول.. جوارديولا يكشف عن إصابة "طويلة" لروبن دياز: هذا موقفنا من الميركاتو الشتوي!

فجأة، أصبحت الغرفة الطبية في "الاتحاد كامبس" تفيض بالمصابين، مما يضع جوارديولا أمام ما قد تكون أكبر أزمة في العناصر البشرية خلال فترة ولايته الأخيرة. في مؤتمره الصحفي اليوم الثلاثاء، بدا المدرب الكتالوني مستسلماً للواقع وهو يسرد تفاصيل الأضرار التي لحقت بالفريق خلال التعادل الشاق 1-1 مع تشيلسي في عطلة نهاية الأسبوع.

وبينما كانت الأخبار الرئيسية عن كسر قصبة الساق لجفارديول قد أرسلت بالفعل موجات صدمة عبر القاعدة الجماهيرية، أكد جوارديولا المخاوف المتعلقة بقائده الدفاعي دياز. تم استبعاد الدولي البرتغالي، الذي اضطر للخروج في وقت متأخر من مواجهة تشيلسي، لفترة حرجة من الموسم.

بدأ جوارديولا قائلاً: "الجميع يعرف ذلك، أعتقد. هناك لاعبون متاحون وآخرون ليسوا كذلك"، قبل أن يقدم التشخيص القاتم: "دياز، أوتار الركبة لمدة أربعة إلى ستة أسابيع. ستونز، لا فكرة لدي. ليس جاهزاً للمباريات القادمة. آكي بخير. جفارديول خارج الملعب لفترة طويلة".