سار بيلينجهام الأصغر على خطى شقيقه الأكبر بالانتقال إلى دورتموند الصيف الماضي قادماً من سندرلاند الإنجليزي، بعد أن تخرج أيضا من صفوف ناشئي برمنجهام سيتي.
"لم أسمع عنه قط".. تصريح غريب من جوارديولا بشأن جوب بيلينجهام!
جوب بيلينجهام يعاني من بداية بطيئة في دورتموند
حقق بيلينجهام بداية بطيئة لمسيرته في دورتموند عقب صفقة انتقاله البالغة 32 مليون جنيه إسترليني (41 مليون دولار)، حيث بدأ أساسياً في أربع مباريات فقط في كل من الدوري الألماني (البوندسليجا) ودوري أبطال أوروبا.
وذُكر أن وضع بيلينجهام كلاعب في الفريق بدلاً من كونه لاعباً أساسياً منتظماً قد أدى إلى توترات بين والديه مارك ودينيس والمدرب نيكو كوفاتش، حيث تم منع كلا الوالدين من دخول غرفة تبديل ملابس دورتموند بعد جدال حول دور بيلينجهام المقلص في الفريق. وتردد أن جوب أصبح يشعر "بعدم أمان شديد" حيال مكانه في الفريق.
جوارديولا لم يكن يعرف الكثير عن جوب مع سندرلاند
لعب بيلينجهام الأصغر دوراً رئيسياً في صعود سندرلاند إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي وأثار قدراً هائلاً من الاهتمام بعد اتباعه مساراً مشابهاً، وإن كان أقل سرعة، لمسار جود - الذي ساعد في إقصاء السيتي من النسختين الأخيرتين لدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد.
ومع ذلك، بدا جوارديولا في حيرة من أمره عندما سُئل عما إذا كان يعرف الكثير عن جوب. وقال المدرب في مؤتمر صحفي: "لا... لم أكن أعرفه في ذلك الوقت".
جوارديولا شرح سبب منحه فريق مانشستر سيتي يوم عطلة
عادةً ما يكون اليوم الذي يسبق مباراة في دوري أبطال أوروبا يوماً حافلاً للفرق المشاركة في البطولة، حيث يراجعون الخطط التكتيكية في حصتهم التدريبية، والتي تُجرى عادةً أمام المراسلين وكاميرات التلفزيون لمدة 15 دقيقة.
ولكن في خطوة مفاجئة ونادرة، ألغى جوارديولا التدريب واختار منح لاعبيه يوم عطلة، باستثناء إرلينج هالاند الذي أدى الواجبات الإعلامية. وسيتدرب فريقه بدلاً من ذلك صباح يوم المباراة. أوضح جوارديولا أنه أراد منح لاعبيه مزيداً من الوقت للتعافي من فوزهم 3-1 على بورنموث يوم الأحد. وكان لدى دورتموند يومان إضافيان للاستعداد للمباراة، حيث فاز 1-0 على أوجسبورج يوم الجمعة.
قال مدرب السيتي: "سنتدرب صباح الغد. لا [الأمر ليس غريباً]. لقد فعلت ذلك عدة مرات. ليس كثيراً ولكني فعلته عدة مرات وأحياناً أفضل ذلك. لقد كانت مباراة مرهقة للغاية ضد بورنموث لدرجة أنني أفضل [البقاء] اليوم في المنزل ونتدرب غداً".
وحول امتلاك دورتموند مزيداً من الوقت للتعافي، أضاف: "لقد اعتدنا على ذلك. هذا هو الواقع. لن يغير أحد الجدول الزمني. في ألمانيا، في فرنسا، كل الفرق في دوري أبطال أوروبا تحاول اللعب يوم الجمعة للحصول على مزيد [من الراحة]. أنا لا أحب ذلك ولكنه الأمر كما هو".
جوارديولا يتوقع مسارًا أسهل إلى الأدوار الإقصائية
عاش السيتي وقتاً عصيباً الموسم الماضي في النسخة الأولى من دوري أبطال أوروبا بشكله الجديد. لقد شقوا طريقهم بصعوبة إلى التصفيات الإقصائية بعد أن احتلوا المركز 22 من أصل 36 فريقاً في مرحلة الدوري بفضل فوز بعد تأخرهم في النتيجة على كلوب بروج في مباراتهم الأخيرة.
الفرق التي تحتل المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين تتأهل إلى التصفيات للتقدم إلى دور الـ 16، وكان السيتي في خطر حقيقي للغياب بعد التعادل على أرضه أمام فينورد والخسارة خارج أرضه أمام يوفنتوس، وسبورتنج لشبونة، والفائز بالبطولة في النهاية باريس سان جيرمان.
حصد السيتي سبع نقاط من مبارياتهم الثلاث الأولى ولديهم مباراتان مقبلتان، ضد دورتموند وباير ليفركوزن، في ملعب الاتحاد.
يعتقد جوارديولا أنه سيكون لديهم مسار أهدأ للتأهل إلى التصفيات، إن لم يكن مباشرة إلى دور الـ 16 عن طريق إنهاء الموسم في المراكز الثمانية الأولى، حيث أن الفريق ليس مستنزفاً بالإصابات كما كان في مثل هذا الوقت من العام الماضي: "الأمر لا يتعلق بعدم الاستعداد الموسم الماضي، كانت هناك إصابات، خمسون بالمئة من الفريق كانوا مصابين لأشهر وأشهر وخاصة خلال تلك الفترة التي تكثر فيها المباريات. بالطبع نحن مستعدون. كل ما في الأمر أنه في الموسم الماضي، واجهنا الكثير من المشاكل فيما يتعلق بعدم توفر اللاعبين وكان ذلك أكثر صعوبة".