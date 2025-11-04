يتطلع اللوس بلانكوس لإعادة بناء خط وسطهم بعد رحيل لوكا مودريتش وتوني كروس، وزعمت تقارير من إسبانيا أن تشابي ألونسو قد جعل ماك أليستر هدفاً رئيسياً، معجباً بهدوئه وإبداعه تحت الضغط.
"فليفعل ما يراه الأفضل".. والد ماك أليستر يتحدث عن أنباء الانتقال "اللطيفة" لريال مدريد!
صعود ماك أليستر في ميرسيسايد
منذ انتقاله من برايتون عام 2023، أصبح ماك أليستر بهدوء القلب النابض لخط وسط ليفربول. دفع هذا ريال مدريد للتحرك من أجل الأرجنتيني، لكن الحقائق المالية سرعان ما فرضت نفسها حيث أحجم مدريد عن تلبية سعر ليفربول البالغ 100 مليون يورو، خاصة بعد إنفاقهم بالفعل أكثر من 175 مليون يورو في فترة الانتقالات الصيفية.
يتبقى للأرجنتيني ثلاث سنوات في عقده الحالي، وفي وقت سابق من الموسم، كان قد تطرق إلى التكهنات، رافضاً إياها بالنضج الذي أكسبه الاحترام في غرفة تبديل الملابس.
وفي حديثه إلى جاستون إيدول، الصحفي في TyC Sports، قال: "قرأت الشائعات والأخبار تصلني، لكن الشيء المهم هو الحاضر. بغض النظر عن مدى حب النادي لي، إذا لعبت بشكل سيئ في نهاية هذا الأسبوع، فسيفقدون الاهتمام".
وأضاف: "أنا بخير في ليفربول وليس لدي أي حاجة. لذا، لدي الكثير من الاحترام للنادي، ولا أعتقد أن من الضروري الحديث عن أندية أخرى".
بعيدًا عن الملعب، تحدث ماك أليستر عن كيف شكلت الحياة في ليفربول شخصيته، كلاعب كرة قدم وكإنسان: "أنا بعيد بعض الشيء، لذا يحييك بعض المشجعين باحترام، لكن في المدينة، هم أكثر شغفاً. النادي مثل عائلة. عبارة واحدة تلخص كل شيء: لن تسير وحدك أبداً".
- Getty Images Sport
والد ماك أليستر يسلط الضوء على ارتباطه بريال مدريد
كارلوس ماك أليستر، والد لاعب خط الوسط، أدلى برأيه الآن في التكهنات التي تربط الفائز بكأس العالم بريال مدريد.
في مقابلة مع صحيفة AS الإسبانية، كشف الرجل الذي وجّه مسيرة ابنه لفترة طويلة أنه "لم يكن هناك أي اتصال" من العمالقة الإسبان، على الرغم من أشهر من التكهنات التي تشير إلى عكس ذلك.
وقال: "قرأت الشائعات، لكنها كانت كذلك فقط، لم تكن هناك اتصالات. على أي حال، من الجيد دائماً أن يرتبط ابني بأكبر الأندية في العالم. ريال مدريد نادٍ كبير جداً، ولكن ليفربول كذلك، ويجب أن نكون مسؤولين ونحترم المؤسسة التي ينتمي إليها والتي آمنت به".
سارع كارلوس للتأكيد على أن أي قرار كبير بشأن مستقبل ابنه يجب أن يكون في النهاية قرار أليكسيس الخاص. وأوضح كارلوس: "يجب أن أكون حذراً. إنه يلعب لليفربول الآن. في المستقبل، إذا سنحت الفرصة وكانت مناسبة، فسيتعين عليه اتخاذ قراراته الخاصة، هذا ما ربيتهم عليه. لدي الحرية في منحهم رأيي، وعليهم الالتزام بفعل ما يعتقدون أنه الأفضل".
مدريد تمضي قدمًا دون ماك أليستر
بينما قد يكون سعي ريال مدريد خلف ماك أليستر معلقاً، لا يبدو أن اللوس بلانكوس يعانون في خط الوسط، بفضل جود بيلينجهام، وأوريلين تشواميني، وأردا جولر.
بيلينجهام، على وجه الخصوص، استعاد أفضل مستوياته بعد التخلص من مشاكل الكتف التي أعاقته الموسم الماضي. لقد سجل الآن في ثلاث مباريات متتالية، بما في ذلك الهدف الحاسم في فوز الكلاسيكو 2-1 على برشلونة.
يعتقد الكثيرون في إسبانيا أنه يمكن أن يكون منافساً على الكرة الذهبية مرة أخرى إذا حافظ على مساره الحالي.
في غضون ذلك، شكّل جولر شراكة فتاكة مع كيليان مبابي. قدم النجم التركي المعجزة ست تمريرات حاسمة، كلها للنجم الفرنسي، وأضاف ثلاثة أهداف خاصة به هذا الموسم.
أشاد نجم مدريد السابق بريدراج مياتوفيتش، في حديثه على كادينا سير، بالكيمياء بين الثنائي: "أردا جولر لديه بالفعل ست تمريرات حاسمة، كلها لمبابي. إنها شراكة واعدة، أليس كذلك؟ بلا شك. لو كنت لاعباً في ريال مدريد، لكان خياري الأول دائماً هو البحث عن مبابي لأنه يقدم الكثير من الحلول، أليس كذلك؟ ولكن بصرف النظر عن ذلك، نعم، هما يتفاهمان جيداً. إنه شاب صغير بدأ بالفعل يبدو كلاعب أساسي لا جدال فيه، وهذا مهم جداً بالنسبة له، لكن عليه أن يعلم أنه في فريق مثل ريال مدريد، يجب أن تستمر في تقديم المزيد والمزيد. خاصة حتى تكسب (ثقة) الجميع، أليس كذلك؟ وأعتقد أنه على المسار الصحيح، لكن لا يزال عليه العمل بجد أكبر".
- Getty/GOAL
خطوط المعركة مرسومة في أنفيلد
ستكون مواجهة اليوم الثلاثاء ضد ريال مدريد في آنفيلد اختباراً للعزيمة بالنسبة لليفربول. خسر الريدز ست من آخر ثماني مباريات، وهي سلسلة تركتهم في حاجة ماسة لاستعادة الزخم. فوزهم الأخير 2-0 على أستون فيلا رفع الروح المعنوية قليلاً، لكن مواجهة فريق مدريد الذي فاز في 13 من 14 مباراة هذا الموسم تبدو وكأنها تسلق جبل.
مرة أخرى، يُتوقع من ماك أليستر أن يتألق في خط الوسط. لقد كان له دور فعال في فوز ليفربول 2-0 على مدريد الموسم الماضي، حيث سجل الهدف الافتتاحي وتحكم فقي إيقاع اللعب طوال المباراة. وسيكون متحمساً لتكرار بطولاته ليُظهر لمدريد ما فاتهم.