بعد تصريحاته النارية.. مانشستر يونايتد يقيل روبن أموريم رسميًا!

في خطوة حاسمة صباح اليوم الاثنين، قررت إدارة نادي مانشستر يونايتد إنهاء خدمات المدرب البرتغالي روبن أموريم. وأعلن النادي في بيان رسمي: "لقد غادر روبن أموريم منصبه كمدير فني لمانشستر يونايتد".

وبررت إدارة "الشياطين الحمر" توقيت القرار بوضعية الفريق في جدول الترتيب، حيث جاء في البيان: "في ظل احتلال مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اتخذت قيادة النادي بأسف قراراً بأن هذا الوقت المناسب لإجراء تغيير. سيعطي هذا القرار الفريق أفضل فرصة لتحقيق أعلى مركز ممكن في ترتيب البريميرليج".

وفيما يتعلق بخليفة أموريم، أوضح النادي: "سيتولى دارين فليتشر قيادة الفريق ضد بيرنلي يوم الأربعاء المقبل ".

واختتم النادي بيانه برسالة وداعية مقتضبة: "يود النادي أن يشكر أموريم على مساهمته، ويتمنى له التوفيق في مستقبله".

وعلى صعيد الكواليس، أوضحت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية أن قرار الإقالة جاء "صادماً" ومباشراً عقب التصريحات الحادة التي أدلى بها أموريم بعد تعادل فريقه أمس الأحد أمام ليدز يونايتد.