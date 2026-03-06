ماركوس راشفورد قال إن "لا أحد يهتم" به في برشلونة - ولهذا السبب يزدهر بعد "جحيم" مانشستر يونايتد

وفقًا لدييني، فإن الانتقال من كونه نجمًا بارزًا في مانشستر يونايتد الذي يعاني من صعوبات إلى مجرد وجه آخر بين الحشود في برشلونة كان العامل المحفز لعودةراشفورد. وهو يعتقد أن هذا التغيير كان ضروريًا، حيث قال المهاجم السابق لفريق برمنغهام: "بعد أن غادر النادي الذي كان فيه شخصية بارزة، كانت الرسالة في برشلونة واضحة: 'نحن لا نهتم بماركوس راشفورد، فقد كان لدينا ليونيل ميسي هنا منذ وقت قصير'. لا يهمهم ما يفكر فيه أو ما يرتديه أو يفعله - فهو موجود هناك ليثبت أنه يستحق اللعب في هذا النادي".