فيديو | طاقم أستون فيلا يمنع مارتينيز "الغاضب" من الاشتباك بجماهير آرسنال.. وإيمري يكشف سبب عدم مصافحة أرتيتا!

عانى مارتينيز من واحدة من أكثر أمسياته إزعاجاً منذ انضمامه إلى فيلا. استقبل الحارس البالغ من العمر 33 عاماً أربعة أهداف حيث قدم آرسنال عرضاً هجومياً لا يرحم لإعادة تأكيد أهليتهم للمنافسة على اللقب. كان الهدف الافتتاحي مؤلماً بشكل خاص لحارس مرمى "المدفعجية" السابق.

ففي ركلة ركنية، خسر الصراع البدني أمام المدافع العائد جابرييل ماجاليس، وفشل في فرض سيطرته بينما ذهبت الكرة لصالح آرسنال.

لقد حدد ذلك نغمة ليلة كان فيها فيلا الطرف الأضعف مراراً وتكراراً. لم يكن بوسع مارتينيز فعل الكثير لمنع الضربات اللاحقة من مارتن زوبيميندي، ولياندرو تروسارد، وغابرييل جيسوس، قبل أن يسجل أولي واتكينز هدفاً شرفياً متأخراً للضيوف.

وصل التوتر إلى درجة الغليان حقاً بعد صافرة النهاية. فبينما كان مارتينيز يتجه نحو النفق، وجهت جماهير أرسنال أهازيج وإهانات نحوه، مشككين في ثقته الاستعراضية المعهودة. سُمع أحد المشجعين يصرخ: "أنت لا ترقص الآن، أليس كذلك؟" بينما سخر منه آخرون قائلين: "أنت مهتز (فقدت أعصابك)! اغرب عن وجهنا، اغرب عن وجهنا! إنه مهتز للغاية. استيقظ يا هذا".

التفت مارتينيز للرد، وكان إحباطه واضحاً للعيان، قبل أن يتم سحبه بعيداً من قبل الموظفين الحريصين على تجنب مواجهة شاملة. كانت تلك نقطة اشتعال أخرى في علاقة تدهورت بشكل مطرد منذ رحيله عن شمال لندن في عام 2020.