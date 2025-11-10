"ماذا نفعل في وسط الملعب؟".. لامين يامال يظهر "شخصية قيادية" أمام سيلتا فيجو!

قدم لامين يامال أداءً مليئاً بالتناقضات ولكنه كان حاسماً في فوز برشلونة الفوضوي 4-2 على سيلتا فيجو.

ورغم أن الأضواء خطفها هاتريك ليفاندوفسكي، إلا أن يامال كان المحرك الأكثر نشاطاً في الملعب بلا منازع، بتسجيله 100 لمسة للكرة خلال 89 دقيقة، وهو رقم هائل يعكس مدى اعتماده كمنفذ هجومي رئيسي.

نجح يامال في تتويج مجهوده بتسجيل الهدف الثالث، وكان مزعجاً لدفاع سيلتا بـ 4 تسديدات، اثنتان منها على المرمى، بالإضافة إلى تسديدة قوية ارتطمت بالعارضة. كما تسبب في 3 أخطاء للمنافس.

لكن، كشفت الأرقام عن معاناة واضحة في الفعالية الفردية. ففي المواجهات المباشرة، بدا يامال مكبلاً؛ إذ نجح في مراوغة واحدة فقط من أصل 7 محاولات، كما خسر 12 من أصل 17 مواجهة أرضية دخل فيها، وفقد الاستحواذ 19 مرة وأضاع فرصة خطيرة.

ومع ذلك، فإن الجانب الأكثر إثارة للإعجاب، والذي يدعم دوره القيادي الذي أظهره في الملعب، هو مساهمته الدفاعية. فعلى الرغم من كونه جناحاً، سجل يامال 3 اعتراضات للكرة، ونجح في عرقلة واحدة، وتمكن من استرداد الكرة 5 مرات، مما يثبت أنه لم يكن يسجل الأهداف فحسب، بل كان يحاول فعلياً سد الثغرات الدفاعية التي عانى منها الفريق.

ولم يعد لامين مجرد موهبة استثنائية صاعدة من أكاديمية لاماسيا، بل تحول رسميًا إلى الركيزة الهجومية الأولى ونجم الفريق الحاسم. وتُظهر أرقامه الإجمالية هذا التأثير المذهل، حيث ساهم المهاجم الشاب صاحب الـ18 عامًا بشكل مباشر في 71 هدفًا (بتسجيله 31 هدفًا وتقديمه 40 تمريرة حاسمة) خلال 117 مباراة رسمية فقط بقميص البلوجرانا.

وقد بدأ يامال الموسم الحالي (2025-2026) بقوة نارية، مؤكدًا ثقله المتزايد في منظومة الفريق، إذ تمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 6 أخرى في 11 مباراة فقط حتى الآن. ولا يقتصر تأثيره على المستوى المحلي، بل يمتد أوروبيًا، حيث يوزع إبداعاته بين الدوري الإسباني (4 أهداف و 5 صناعات) ودوري أبطال أوروبا (هدفان وصناعة)، مرسخًا مكانته كلاعب ساهم بالفعل في تحقيق ألقاب كبرى للفريق، منها الدوري الإسباني مرتين وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني.