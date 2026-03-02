"ماذا ستفكر كولين؟" - أسطورة مانشستر يونايتد واين روني شوهد وهو يشرب مع امرأتين حتى الساعة 3:25 صباحًا عشية حفل توزيع جوائز بريت

تُظهر الصور ومقاطع الفيديو التي حصلت عليها صحيفة "ذا صن" روني البالغ من العمر 40 عامًا وهو يبدو في حالة سيئة بعض الشيء أثناء حضوره حفلة حافلة بالنجوم في أحد فنادق مانشستر. كان روني في البداية في المكان المذكور برفقة نجم البوب كالوم سكوت، قبل أن ينضم إليهما صديق له واثنتان من المحتفلات.

قال أحد المتفرجين لصحيفة "ذا صن"، بعد أن تصدر روني عناوين الصحف مؤخرًا بسبب علاقاته خارج نطاق الزواج: "كان الناس الذين لاحظوا وجود واين يقولون: 'ماذا ستفكر كولين؟'. لم تكن موجودة في أي مكان". وأضافوا: "بدا أن واين كان يشرب. يبدو أنه شرب قليلاً".

وقال شاهد عيان آخر عن روني وهو يكافح للحفاظ على كرامته عند خروجه من المرحاض حوالي الساعة 1:30 صباحًا: "لم يستطع واين ربط بنطاله. في لحظة ما، كاد البنطال أن يسقط على الأرض، لكنه تمكن من إنقاذه". ويقال إنه "ظل يرفع بنطاله، لكنه كان يسقط مرة أخرى".

وبحسب ما ورد، أمضى روني ساعتين يشرب ويتحدث مع السيدات المعنيات، حيث قال أحد الحاضرين في الحفلة: "بدا أنه كان يضحك ويمزح مع النساء".

غادر روني المكان المعني بعد الساعة 3:25 صباحًا بقليل، وركب سيارة منفصلة مع إحدى النساء التي خرجت من الفندق معه. قالت صحيفة "ذا صن": "غادر لاحقًا بمفرده. وقف خارجًا حيث تجمع عدد غير قليل من الناس وركب سيارة. بعد حوالي ثماني دقائق، جاءت سيارة أجرة وأقلت المرأة. تعرف عليه الأشخاص الذين كانوا يقفون في الطابور وقالوا إنه لم يكن في حالة جيدة".