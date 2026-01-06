"أنا أيضًا كنت أود اللعب للملكي".. تصريح مفاجئ من أسطورة بايرن ميونخ بعد اعتراف كارل "الصادم"!

في كرة القدم الحديثة، عادة ما يكون التعهد بالولاء لصاحب العمل الحالي هو القاعدة رقم واحد في كتيب التدريب الإعلامي، خاصة بالنسبة لمراهق يتطلع لاقتحام الفريق الأول لعملاق أوروبي. ومع ذلك، مزق واعد بايرن ميونخ، كارل، النص في عطلة نهاية الأسبوع باعتراف صريح بأن أنظاره بعيدة المدى موجهة نحو العاصمة الإسبانية.

وصرح اللاعب البالغ من العمر 17 عاما، والذي كان يمزق شباك دوريات الشباب ويجذب الانتباه من جميع أنحاء القارة، بصراحة: "نادي بايرن ميونخ نادٍ كبير جدا. إنه حلم أن ألعب هناك. لكن في مرحلة ما، أريد بالتأكيد الذهاب إلى ريال مدريد. هذا هو نادي أحلامي، لكن هذا يبقى بيننا. بالطبع، بايرن شيء مميز جداً وهو ممتع للغاية".

عادة، يجلب مثل هذا الإعلان من لاعب لم يثبت نفسه بالكامل كأسطورة لبايرن غضب النقاد والمشجعين على حد سواء. ومع ذلك، في عموده الأخير لشبكة "سكاي سبورت"، قدم أيقونة بايرن ماتيوس وجهة نظر منعشة وداعمة بشكل مفاجئ لطموح الشاب.