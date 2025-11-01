مستقبله بكرة القدم الأمريكية في خطر.. كين "البشري" يعطل للمباراة الثانية تواليًا في الدوري الألماني!

حسم العملاق البافاري المواجهة بالكامل في الشوط الأول، حيث افتتح سيرج جنابري التسجيل في الدقيقة 25، تلاه هدف من المهاجم نيكولاس جاكسون في الدقيقة 31، قبل أن يختتم لويك بادي الثلاثية بهدف عكسي في مرماه بالدقيقة 43.

لكن الأهم من الثلاث نقاط، هو أن هذا الفوز يمثل إنجازاً تاريخياً فريداً. حيث أصبح بايرن ميونخ أول نادٍ في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى على الإطلاق يحقق 15 انتصاراً متتالياً في جميع المسابقات (بالعلامة الكاملة) منذ بداية الموسم.

هذه السلسلة المذهلة من الانتصارات، التي بدأت مع أول مباراة في الموسم، لم يحققها أي فريق آخر في إنجلترا أو إسبانيا أو إيطاليا أو ألمانيا أو فرنسا من قبل.

كما يُعد هذا الإنجاز هو الأفضل لبايرن ميونخ على صعيد الانتصارات المتتالية منذ فترة تألقه الاستثنائية في سبتمبر 2020، ما يبعث برسالة واضحة لجميع منافسيه بأن النادي البافاري يعيش حالة فنية استثنائية ولا يمكن إيقافه هذا الموسم.