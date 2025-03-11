ليفركوزن وبايرن ميونخ | لن يكتفي بإنهاء اللعنة.. هاري كين يتسلل لخطف الكرة الذهبية!

النجم الإنجليزي لا يتوقف..

قاد النجم الإنجليزي هاري كين فريقه بايرن ميونخ لعبور عقبة باير ليفركوزن، في دوري أبطال أوروبا.

فاز العملاق البافاري خارج الديار بثنائية نظيفة على ملعب باي أرينا، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، وذلك بعد الانتصار بثلاثية نظيفة في أليانز أرينا ذهابًا.

قتل كين المباراة بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 52، قبل أن يصنع الهدف الثاني ببراعة لزميله ألفونسو ديفيس في الدقيقة 71.

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ويضرب بايرن ميونخ موعدًا مع إنتر في ربع النهائي، بعدما تجاوز العملاق الإيطالي فريق فينورد الهولندي بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.