ماذا حدث؟

فشل ليفربول في تحقيق الانتصار على مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد، وتعادل الفريقان (2-2) على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد شوط أول سلبي، تقدم مانشستر يونايتد بهدف عن طريق ليساندرو مارتينيز في الدقيقة 52، ليرد ليفربول بثنائية كودي جاكبو ومحمد صلاح (ركلة جزاء) في الدقيقتين 59 و70.

وبينما كان الجميع يعتقد أن ليفربول سيخرج بالنقاط الثلاث، سجل أماد ديالو هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 80.

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بهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 46 نقطة في صدارة البريميرليج، بينما ارتفع رصيد اليونايتد إلى 23 نقطة في المركز 13.