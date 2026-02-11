Goal.com
عندما يقرر ليفربول أن يصير أضحوكة مرة أخرى .. جول كوندي من نيران برشلونة إلى صدام جديد مع محمد صلاح!

النجم الفرنسي مستهدف إنجليزيًا..

من بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2024-2025 إلى محتل المركز السادس في جدول الترتيب مع مرور 25 جولة في 2026 .. ومن أحلام الوصول لنهائيات دوري أبطال أوروبا في المواسم السابقة إلى مدرب يتحدث عن إمكانية وداع مبكر جديد لدوري أبطال أوروبا، ورفض ربط مصيره بمستقبل الفريق القاري!

هذا هو حال ليفربول في الموسم الجاري 2025-2026، فتعددت الأسباب والنتيجة واحدة .. سيارة ليفربول تعود للخلف.

لكن بالحديث عن الأسباب، يأتي خط الدفاع في صفوف الاتهام الأولى، سواء لتراجع مستوى الثنائي الهولندي فيرجيل فان دايك أو الفرنسي إبراهيما كوناتيه أو لمعاناة الإنجليزي جو جوميز البدنية، ناهيك عن أزمة الظهير الأيمن في ظل إصابات الأيرلندي كونور برادلي، وأيضًا الهولندي جيرمي فريمبونج وعدم القناعة الفنية به، مع الاعتماد على مواطنه دومينيك سوبوسلاي في غير مركزه، لسد الغيابات.

عطفًا على هذه الحالة، تزعم عدة تقارير صحفية أن مسؤولي ليفربول قد وضعوا الفرنسي جوليس كوندي؛ نجم برشلونة، هدفًا لهم في الميركاتو الصيفي 2026، لتدعيم الدفاع الأحمر..

  • Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    ليفربول "الأضحوكة"!

    في الميركاتو الصيفي 2025، صارع ليفربول لتدعيم دفاعه، مستهدفًا بالتحديد مارك جيهي من كريستال بالاس، وقد أتم اتفاقه بالفعل مع كافة الأطراف، مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

    لكن في اليوم الأخير من الميركاتو انهار كل شيء فوق الريدز واللاعب، بعدما تراجع كريستال بالاس عن اتفاقه، لفشله في التعاقد مع بديل.

    ورغم أن ليفربول كان في أشد الحاجة للقتال بقوة على جيهي من جديد في شتاء 2026 إلا أنه قرر الانسحاب من المنافسة أمام مانشستر سيتي، بعدما وصل عرض الأخير لـ23 مليون يورو، لينتقل صاحب الـ25 عامًا في يناير الماضي إلى كتيبة بيب جوارديولا، بينما يقف المدرب الهولندي آرني سلوت يتحسر من بعيد.

    الآن تقارير صحفية عدة تتحدث عن استعداد ليفربول لعرض 80 مليون جنيه إسترليني على برشلونة (ما يتخطى 90 مليون يورو)، للتعاقد مع المدافع الفرنسي جول كوندي في الميركاتو الصيفي المقبل.

    إن صدقت تلك التقارير، فسيصير ليفربول "أضحوكة" للعالم أجمع، فقد رفض دفع ربع هذا المبلغ من أجل جيهي في شتاء 2026، وبعدها بستة أشهر يعرض أربعة أضعافه من أجل صاحب الـ27 عامًا، بل بالفعل دفع ما يتخطى الـ63 مليون يورو في شتاء 2026 لضم المدافع الفرنسي جيريمي جاكيه من رين!

    النادي الإنجليزي في الأساس كان "أضحوكة" للجميع في صيف 2025 وبداية الموسم الجاري بعدما تخطت تعاقداته حاجز النصف مليار يورو، ومع ذلك لم يجنِ ثمار ذلك، بعد تدهورت نتائجه مقارنة بالموسم الماضي، ناهيك عن تخليه عن حرصه المالي الذي تمسك به في عهد المدرب الألماني يورجن كلوب!

  • GOAL ONLY Kounde Yamal Flick GFXGoal AR

    جول كوندي .. تحت النيران في برشلونة

    بتخصيص الحديث عن وضع هدف ليفربول الجديد في الموسم الجاري .. فهو يعاني الأمرين!

    جول كوندي أبدع الموسم الماضي (2024-2025) مع برشلونة، وساهم بقوة في حصد الثلاثية؛ الدوري الإسباني، كأس السوبر المحلي وكأس ملك إسبانيا، رغم تحوله للعب من قلب الدفاع لمركز الظهير الأيمن منذ انتقاله للنادي الكتالوني في صيف 2022.

    لكن في الموسم الجاري (2025-2026)، تحول الفرنسي لـ"معضلة" في برشلونة، حيث تراجع مستواه بشكل ملحوظ، وأصبح في مرمى انتقادات الجماهير بصورة شبه دائمة.

    وما بين أسباب بدنية لمعاناته من الإجهاد مع ضغط المباريات والمواسم، وأمور فنية في ظل عدم المساندة الدفاعية من قبل لامين يامال .. يعاني جول كوندي بالموسم الجاري مع البرسا.

  • Jules Koundé

    أين سيلعب جول كوندي مع ليفربول؟

    مع استنزافه باللعب كظهير أيمن في برشلونة منذ عهد المدرب تشافي هيرنانديز، يحلم الفرنسي حاليًا بالعودة لمهام قلب الدفاع من جديد .. لكن يبدو أن ليفربول لن يحقق له مراده - إن تمت الصفقة بالطبع -..

    مشاركة كوندي كقلب دفاع مع ليفربول مرهونة بشكل كبير برحيل مواطنه إبراهيما كوناتيه، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري بالفعل، ولم يطرأ أي جديد في ملف التجديد له، فيما يبدو رحيله هو الأقرب.

    حتى وإن رحل كوناتيه في صيف 2026، فهناك وافد جديد بالفعل بديلًا له، حيث تم التعاقد مع الفرنسي الشاب جيريمي جاكيه من رين في الميركاتو الشتوي 2026، على أن ينضم للريدز بنهاية الموسم الجاري.

    إذًا الطريق نحو قلب الدفاع في ليفربول يبدو مسدودًا!

    بالنظر لمركز الظهير الأيمن في ليفربول، فهو في حاجة ماسة لوافد جديد به بالفعل، حتى مع تألق دومينيك سوبوسلاي به رغم أنه ليس مركزه الأصلي..

    كما ذكرنا سلفًا، لم ينجح الظهير الهولندي جيريمي فريمبونج في تقديم أوراق اعتماده خلال 19 مباراة مع ليفربول، بخلاف إصاباته المتكررة، ومع إصابة كونور برادلي، وجد سوبوسلاي نفسه مضطرًا للعمل كظهير خلف النجم المصري محمد صلاح.

    هنا سيجد جول كوندي في صدام جديد مع اختلاف الوجوه فبدلًا من لامين يامال، سيكون هناك المصري محمد صلاح..

  • Kane Kvaratkshelia PSG Yamal Salah GFX

    صدام كوندي الجديد

    لنتحدث وكأن محمد صلاح مستمر مع ليفربول في الموسم المقبل، وقد أتم ناديه بالفعل التعاقد مع جول كوندي..

    لطالما طالت الانتقادات صلاح مع الريدز، في ظل عدم تقديمه المساندة الدفاعية للظهير من خلفه، وزادت حمية تلك الانتقادات مع رحيل ترنت ألكساندر أرنولد في صيف 2025 نحو ريال مدريد.

    الأمر ذاته بالنسبة للامين يامال في برشلونة، حيث حمله البعض مسؤولية تراجع مستوى كوندي في الموسم الجاري لعدم القيام بمهام دفاعية.

    لكن الفارق أن المدرب الألماني هانزي فليك نجح – بعض الشيء – في تحميل يامال بعض المهام الدفاعية، لتخفيف الضغط على الظهير الفرنسي من خلفه .. صحيح أنه لا يقوم بهذا الدور بنسبة 100% إلا أن تحسن في هذا الجانب مؤخرًا.

    السؤال الآن: هل سيكون صلاح قادرًا على التحسن دفاعيًا لتخفيف الحمل عن جول كوندي حال انتقال لليفربول؟ .. الواقع يقول "لا!"، مو بشكل عام لم يتحسن في هذا الجانب وقتما كان في عمر أقل من عمره الحالي (33 عامًا)، وقد تأثر مستواه كثيرًا في الموسم الجاري بعامل السن، ما يجعل تقديمه للمساندة الدفاعية المطلوبة صعبًا!

    ويبقى القرار في يد جول كوندي .. أيبقى تحت نيران الانتقادات في برشلونة أم يخوض تجربة جديدة وصدام جديد في ليفربول؟!

