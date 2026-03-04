"لم يكن الأمر جيدًا" - كريستيان تشيفو يعترف بأن إنتر كان أقل من المستوى في التعادل الممل مع كومو، بينما يصر سيسك فابريغاس على أن فريقه كان يجب أن يفوز في مباراة نصف النهائي

قدم تشيفو تقييماً صريحاً لأداء فريقه بعد التعادل 0-0 مع كومو. في مباراة اتسمت بالحذر التكتيكي، عانى النيرازوري من فرض سيطرته على المضيف، ولم يسجل أي تسديدة على المرمى طوال المباراة. بعد صافرة النهاية، سارع الروماني إلى الاعتراف بأن الأداء لم يرق إلى المستوى المعتاد المتوقع من العملاق الميلاني، الذي واجه أمسية صعبة بسبب غياب لاعبين أساسيين.

افتقر الفريق الزائر إلى بريقه المعتاد، مما دفع تشيفو إلى أن يكون صادقًا بشأن جودة المباراة. "في كل مباراة نواجه بعض الطوارئ، واضطررت إلى إجراء بعض التغييرات ولأول مرة وضعت لاعبين في خط الوسط الهجومي خلف المهاجم"، أوضح تشيفو خلال تحليله بعد المباراة. "يجب أن نجعل من الضرورة فضيلة. لكنها لم تكن مباراة إنتر ولم تكن حتى جميلة للمشاهدة".