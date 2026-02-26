AFP
"لم يستطع تفسير ذلك" - نيكو شلوتربك ونيكو كوفاتش يغضبان من الحكم بعد أن تلقى مدافع بوروسيا دورتموند بطاقة حمراء وهو على مقاعد البدلاء خلال خسارة فريقه أمام أتالانتا
بطاقة حمراء غريبة
أثار الطرد المفاجئ حيرة اللاعبين على أرض الملعب والجمهور المذهول في المدرجات، حيث لم يكن هناك سبب واضح لمثل هذا العقاب الشديد. بالنسبة لمدافع معروف عادة بهدوئه، كان مشهد شلوتربك المذهول وهو يسير وحيدًا في النفق في اللحظات الأخيرة من مباراة أوروبية حاسمة خلاصة لليلة من الفوضى المطلقة. ترك هذا الحادث الغريب المشجعين والمذيعين يبحثون عن إجابات في الوقت الفعلي. لا يزال اللاعب الدولي الألماني متأثرًا بالخسارة الفادحة والحكم المربك، وقد لجأ لاحقًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن حزنه العميق على خروج الفريق من البطولة وعلى طرده المربك تمامًا.
شلوتربك يصحح المعلومات
حرصًا منه على الحفاظ على سمعته ونفيًا لأي روايات كاذبة، استخدم شلوتربك حسابه على إنستغرام لتقديم وصف تفصيلي لما حدث على خط التماس. وأوضح أن تصرفاته كانت ردًا على سلوك مقاعد البدلاء في أتالانتا خلال فترة متوترة من المباراة. "أولاً وقبل كل شيء، نحن كفريق - وأنا شخصياً - نشعر بخيبة أمل شديدة. بعد أن قفز ما يبدو أنه عشرة لاعبين من أتالانتا في نفس الوقت واشتكوا بصوت عالٍ، وقفت"، كتب نائب قائد دورتموند. كان مصراً على أن تدخله كان ضمن حدود السلوك الرياضي، على الرغم من قرار الحكم بطرده بسبب ما بدا أنه تبادل كلامي بسيط.
وأوضح المدافع أنه لم يكن هناك أي نية سيئة أو لغة مسيئة في الحادثة، مما جعل قرار الحكم أكثر صعوبة على قبوله من قبل عملاق الدوري الألماني. وأضاف شلوتربك: "قلت لهم أن يعودوا للجلوس. هذا كل ما في الأمر. بدون إهانات أو إهانة أو أي شيء آخر". ظل عدم وضوح قرار طاقم التحكيم هو المصدر الرئيسي لإحباط اللاعب، الذي ادعى أن حتى الحكم نفسه لم يستطع تبرير قراره. واختتم قائلاً: "لم يستطع الحكم أن يشرح لي سبب حصولي على البطاقة الحمراء، حتى بعد المباراة. أردت فقط توضيح ذلك".
كوفاتش يدافع عن نجمه
كان مدرب دورتموند نيكو كوفاتش غاضبًا بنفس القدر، حيث وقف بقوة خلف لاعبه بينما شكك في معايير التحكيم المطبقة في إيطاليا. عندما سأله موقع Ruhr24 الألماني عن الحادثة، رفض كوفاتش فكرة حدوث أي مخالفة جسيمة. "بالنسبة لي، لم يكن هناك أي شيء على الإطلاق... لم يكن هناك أي شجار على الإطلاق، لا شيء"، صرح المدرب الكرواتي بشكل قاطع. بدا أن كوفاتش يعتقد أن الحكم قد بالغ في رد فعله تجاه حركة بسيطة نحو حافة المنطقة الفنية بدلاً من أي عدوان حقيقي. أشار المدرب إلى أن البطاقة الحمراء قد تكون تطبيقاً متشدداً للقواعد المتعلقة بمنطقة المدربين، على الرغم من أنه لم يقتنع بهذه النظرية نظراً لشدة العقوبة.
"قد يكون هذا هو السبب الوحيد، لكن عليك أن تسأل الحكم هناك لأنني لم أتلق أي تفسير بهذا الشكل حتى الآن"، أكد كوفاتش. هذا النقص في التواصل من جانب فريق التحكيم ترك طعمًا مرًا في فم دورتموند، الذي يشعر أنه وقع ضحية قرار يفتقر إلى أي منطق خلال مباراة خروج المغلوب الأوروبية عالية الضغط.
تداعيات الخروج الفوضوي
في الوضع الحالي، الكرة في ملعب الحكم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) لتقديم تفسير رسمي للطرد، الذي سيؤدي إلى إيقاف شلوتربك عن المشاركة في المباريات الأوروبية المستقبلية. وقد ألقت هذه الحادثة بظلالها على ليلة صعبة بالفعل بالنسبة لفريق بوروسيا دورتموند، الذي كافح لاحتواء فريق أتالانتا النشط الذي استغل نقاط ضعف دفاعه. وفي حين أن النتيجة 4-1 تروي قصة فريق فشل في الأداء في تلك الليلة، على الرغم من فوزه في مباراة الذهاب 2-0، فإن الشعور بالظلم بشأن البطاقة الحمراء أصبح محور التركيز في التحليلات التي أعقبت المباراة في ألمانيا.
يجب على الفريق الأسود والأصفر الآن أن يوجه انتباهه مرة أخرى إلى المهام المحلية، ولكن من المرجح أن تستمر تداعيات خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى النادي إلى توضيح موقف الحكم. بالنسبة لشلوتربك، تفاقمت الإحباط من عدم قدرته على المساهمة في الملعب بسبب الشعور "بالدمار الشديد" من عقابه على ما يعتبره مخالفة غير موجودة. مع عدم قدرة الحكم على تبرير قراره للاعب، يتساءل دورتموند كيف يمكن اتخاذ قرار بهذه الأهمية مع هذا القدر الضئيل من الشفافية في أهم مسابقة للأندية في أوروبا.
