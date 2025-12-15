"لم يحتسبها لأنني أنا".. فينيسيوس يهاجم الحكم لحرمانه من ركلة جزاء أمام ألافيس!

عاد ريال مدريد إلى طريق الانتصارات بعد سلسلة تراجع النتائج، كان آخرها خسارتين الأولى من سيلتا فيجو، بالدوري الإسباني، ثم من مانشستر سيتي، في دوري أبطال أوروبا، لتصالح كتيبة المدرب تشابي ألونسو، جماهيرها وتبقى على آمالها في المنافسة على لقب الدوري مع برشلونة.

الندي الملكي نجح في تحقيق فوز مهم ومثير على حساب مضيفه ديبورتيفو ألافيس، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

افتتح كيليان مبابي، أهداف المباراة في الدقيقة 24، بتسديدة صاروخية من على مشارف منطقة الجزاء، وقبل نهاية المباراة بنحو 20 دقيقة، نجح البديل كارلوس فيسينتي، في خطف هدف التعادل لأصحاب الأرض، بعدما استلم كرة طولية خلف دفاعات ريال مدريد، ثم انطلق بها منفردًا بمرمى كورتوا، وسدد الكرة في الشباك، وبعد العودة إلى تقنية الفيديو، أقر الحكم بصحة الهدف.

وشهدت المباراة في دقائقها الأخيرة لقطة جدلية أثارت غضب لاعبي وجماهير ريال مدريد، عند رفض فيكتور جارسيا، حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء للميرينجي، بعد تدخل على فينيسيوس جونيور، بالرغم من العودة إلى تقنية الفيديو.