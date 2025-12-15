Getty Images Sport
"لم يحتسبها لأنني أنا".. فينيسيوس يهاجم الحكم لحرمانه من ركلة جزاء أمام ألافيس!
ريال مدريد يعود لطريق الانتصارات
عاد ريال مدريد إلى طريق الانتصارات بعد سلسلة تراجع النتائج، كان آخرها خسارتين الأولى من سيلتا فيجو، بالدوري الإسباني، ثم من مانشستر سيتي، في دوري أبطال أوروبا، لتصالح كتيبة المدرب تشابي ألونسو، جماهيرها وتبقى على آمالها في المنافسة على لقب الدوري مع برشلونة.
الندي الملكي نجح في تحقيق فوز مهم ومثير على حساب مضيفه ديبورتيفو ألافيس، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.
افتتح كيليان مبابي، أهداف المباراة في الدقيقة 24، بتسديدة صاروخية من على مشارف منطقة الجزاء، وقبل نهاية المباراة بنحو 20 دقيقة، نجح البديل كارلوس فيسينتي، في خطف هدف التعادل لأصحاب الأرض، بعدما استلم كرة طولية خلف دفاعات ريال مدريد، ثم انطلق بها منفردًا بمرمى كورتوا، وسدد الكرة في الشباك، وبعد العودة إلى تقنية الفيديو، أقر الحكم بصحة الهدف.
وشهدت المباراة في دقائقها الأخيرة لقطة جدلية أثارت غضب لاعبي وجماهير ريال مدريد، عند رفض فيكتور جارسيا، حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء للميرينجي، بعد تدخل على فينيسيوس جونيور، بالرغم من العودة إلى تقنية الفيديو.
- Getty Images Sport
ركلة جزاء فينيسيوس
في الدقيقة 87، كان يبحث ريال مدريد، عن هدف التعزيز الذي يضمن له النقاط الثلاث، وحاول فينيسيوس جونيور، التوغل إلى منطقة الجزاء من الجانب الأيسر، وراوغ اللاعب توني مارتينيز، ثم سقط البرازيلي، في منطقة جزاء ألافيس، وسط مطالبات باحتساب ركلة جزاء للفريق الملكي.
وفي لقطات الإعادة أوضحت الكاميرات، أن مارتينيز، تدخل على قدم فينيسيوس، إلا أن حكم اللقاء وبعد العودة إلى تقنية الفيديو، قرر عدم احتساب ركلة جزاء، وسط حالة غضب كبيرة من جانب ريال مدريد، وعلى رأسهم فينيسيوس جونيور، الذي أبدى اعتراضه على قرار فيكتور جارسيا.
رد فعل فينيسيوس
تلك اللقطة التي كان يمكن أن تنتهي بركلة جزاء، كانت ستعني متنفساً لرجال تشابي ألونسو في مباراة محتدمة عانى فيها مدريد لتحقيق الفوز.
عند الاستبدال، حيا فينيسيوس تشابي، ودعمه الأخير بعبارة "كانت واضحة جداً". فرد البرازيلي: "لم يحتسبها لأنني أنا، ركلة جزاء واضحة". وهي الواقعة التي التقطتها كاميرات موفيستار.
بعيدًا عن ركلة الجزاء، عاش البرازيلي فينيسيوس جونيور ليلة متناقضة بامتياز في "مينديروزا"؛ فعلى مدار 70 دقيقة، قدم "فيني" واحداً من أسوأ مستوياته الفنية منذ سنوات، غارقاً في فوضى فقدان الكرات (16 مرة) والعجز التام عن تجاوز المدافعين، لدرجة أنه بدا وكأنه عبء على هجوم الفريق.
لكن، وهنا تكمن قيمة "الكبار"، لم يحتج فينيسيوس سوى لثانية واحدة من الصفاء الذهني ليصنع الفارق، مقدماً تمريرة حاسمة صنعت هدف الانتصار لرودريجو، ليثبت أنه حتى في أسوأ لياليه، يظل "صانع الحلول" الذي لا يستغني عنه الكيان المدريدي، واضعاً بصمته على النقاط الثلاث رغم كل العثرات.
- AFP
ماذا بعد لريال مدريد؟
يجد ريال مدريد نفسه محاصراً في زاوية ضيقة للغاية، حيث بات موقفه التنافسي "هشاً" في البطولتين الرئيسيتين بالتزامن. محلياً في الدوري الإسباني، تلاشت رفاهية الخطأ مع الفارق الكبير في النقاط مع برشلونة؛ فالفريق يقف في الوصافة (39 نقطة) متأخراً بـ 4 نقاط عن الغريم برشلونة.
أما أوروبياً في دوري الأبطال، إذ يقف "الميرينجي" على الحافة تماماً في المركز السابع (12 نقطة)، وهو آخر المراكز المؤهلة بشكل مباشر إلى ثمن النهائي، لكنه يتساوي في الرصيد النقطي مع جيش من الملاحقين (إنتر، أتلتيكو، وليفربول). خسارته الأخيرة جمدت رصيده وجعلت فارق الأهداف (+6) هو "شعرة معاوية" التي تفصله عن السقوط للمركز التاسع ودخول دوامة "الملحق المعقد".
باختصار، أي تعثر قادم محلياً يعني تحديد حقيقي لحلم الليجا، وأي هفوة أوروبية ستعني فقدان ميزة التأهل المباشر، والدخول في دوامة الملحق، التي تزيد من إرهاق اللاعبين، في موسم معقد، وهو السيناريو الذي قد يكتب السطر الأخير في كتاب تشابي ألونسو مع الملكي.
ينتظر الفريق الآن جدول مزدحم ومحفوف بالمخاطر، فبعد إيقاف النزيف أمام ديبورتيفو ألافيس خارج الديار، يخوض الفريق اختبار الكأس، ثم مواجهة إشبيلية وريال بيتيس، في محاولة يائسة لاستعادة التوازن في الدوري الإسباني، قبل خوض السوبر الإسباني، وكذلك معارك الحسم الأوروبية ضد موناكو وبنفيكا.
إعلان