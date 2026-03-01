Getty Images Sport
"لم أكن أشعر أنني في أفضل حالاتي" - لامين يامال يشرح سبب عودته إلى الابتسام في برشلونة بعد تسجيله أول ثلاثية له ضد فياريال
نجم برشلونة الشاب يحطم رقماً قياسياً آخر
سجل يامال هدفين في الشوط الأول وهدفًا واحدًا بعد الاستراحة ليصبح أصغر لاعب يسجل أول ثلاثية له في الدوري الإسباني الممتاز (18 عامًا و 230 يومًا) في القرن الحادي والعشرين. هذا الإنجاز جعله أيضًا أول لاعب في عمره يسجل ثلاثية في الدوري الإسباني الممتاز منذ عام 1967، مما عزز مكانته كأحد أفضل المواهب في عالم كرة القدم. لم يسجل سوى لاعبان فقط ثلاثية في سن أصغر، ولكن عليك أن تعود إلى ما يقرب من 100 عام لتجدهما: خوسيه إيراراغوري البالغ من العمر 17 عامًا و337 يومًا في عام 1930، وبابلو بومبو البالغ من العمر 18 عامًا و200 يومًا في عام 1934.
تظل الأرقام وراء موسم يامال مذهلة، حتى مع اعترافه بتراجع مستواه. رفع ثلاثيته ضد الغواصة الصفراء رصيده هذا الموسم إلى 18 هدفًا في 34 مباراة في جميع المسابقات. واللافت أن هذا الرقم يعادل بالفعل إجمالي أهدافه في الموسم السابق، الذي حققه في 21 مباراة أقل. كما وضعه هذا الإنجاز في كتب التاريخ إلى جانب أساطير من قرن مضى تقريبًا، حيث لم يسجل سوى لاعبان فقط ثلاثية في الدوري الإسباني في سن أصغر.
يامال يتحدث عن الصعوبات الأخيرة وعن إيجاد الإيقاع المناسب
في حديثه مع Movistar بعد الفوز، تحدث الجناح عن الصعوبات الشخصية والبدنية التي أعاقت استمتاعه باللعب خلال الموسم الحالي. وقال يامال لـ Movistar: "لم أكن أشعر أنني بخير [في بداية الموسم]". "كانت هناك مشكلة [في الفخذ]، وعمومًا، لم أكن سعيدًا. كان هناك مزيج من العديد من العوامل. كان ذلك واضحًا. أشعر بتحسن كبير منذ أسبوع تقريبًا. أستمتع باللعب وأبتسم، وهو ما لم يكن الحال منذ فترة، وأنا سعيد على أرض الملعب. أسجل المزيد من الأهداف باستمرار. في سن 16، يتوقع الناس منك أن تسجل 100 هدف، وهذا أمر صعب. ... أريد أن أسجل المزيد من الأهداف أيضًا، لكن هذا ليس ممكنًا دائمًا".
هانسي فليك يحدد العقبات التكتيكية
قدم مدرب برشلونة هانسي فليك تفسيراً لسبب فقدان نجمه الشاب للبهجة في وقت سابق من العام. ورداً على سؤال حول الأسباب التي حالت دون استمتاع يامال بكرة القدم هذا الموسم، أشار مدرب برشلونة هانسي فليك إلى تغيير في طريقة مراقبة المدافعين له.
وقال فليك: "أحيانًا يلعب الخصم بثلاثة أو أربعة لاعبين ضده. كان من الواضح أنه يفتقر إلى الثقة في بعض الأحيان، خاصة في المواقف التي يتعامل فيها مع لاعب واحد. أنا سعيد بما حدث اليوم، فهذا سيمنحه الثقة، وعندما يستمتع باللعب، يكون ذلك مثاليًا له ولنا أيضًا".
جبل يتعين تسلقه في كأس الملك
هذا الفوز يمثل دفعة قوية لبرشلونة، حيث يبتعد بفارق أربع نقاط عن غريمه ريال مدريد في صدارة الدوري قبل مباراة اللوس بلانكوس ضد خيتافي. لكن الاحتفالات لن تدوم طويلاً، حيث يستعد البلوغرانا لمهمة صعبة في كأس الملك. يجب على فريق فيلك أن يعوض خسارة كبيرة بنتيجة 4-0 أمام أتلتيكو مدريد في مباراة الإياب من نصف النهائي. يعتقد المدرب أن تألق يامال هو مفتاح أي "ريمونتادا" محتملة مساء الثلاثاء.
وفي حديثه عن المباراة القادمة وتأثير يامال، أشاد فليك بأداء جناحه. وأضاف: "أعتقد أن الجميع شاهد أداءه اليوم. كان عليه أن يسجل الهدف الأول ليدخل في أجواء المباراة، وما حدث بعد ذلك كان استثنائياً. لامين في هذا المستوى رائع بالنسبة لنا. نحتاج إليه في هذا المستوى يوم الثلاثاء. هذا ما أريد أن أراه".
