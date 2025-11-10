Getty Images Sport
"لقد دفعتم المال لمشاهدتي".. فينيسيوس يشتبك مع جماهير فاييكانو في ليلة "فشل" ريال مدريد!
فينيسيوس يشتبك مع جماهير رايو فاييكانو
وواصل ريال مدريد بهذا التعادل نزيف النقاط وفشل مجدداً في فك "عقدة" ملعب فاييكاس، ليضيف تعثراً جديداً بعد صفعة الخسارة الأوروبية منتصف الأسبوع أمام ليفربول.
وخلال الشوط الثاني، وبينما كان ريال مدريد يعاني من "فشل هجومي" كامل، أظهرت كاميرات شبكة "موفيستار" فينيسيوس وهو يوجه إشارة لجماهير رايو، لتنهال عليه الصيحات العدائية. لكن رد اللاعب البرازيلي جاء سريعاً؛ فبحسب قراءة الشفاه، قال فينيسيوس: "لقد دفعتم المال مقابل مشاهدتي"، قبل أن يطلق ضحكة ساخرة ويشير "إلى الدرجة الثانية".
جاء هذا التوتر المتصاعد في ظل ليلة كارثية هجومياً للفريق الملكي. فعلى الرغم من استحواذ ريال مدريد على الكرة (54%) وتسديده 21 مرة، إلا أن الفعالية كانت غائبة تماماً بتسديدتين فقط بين القائمين والعارضة طوال 90 دقيقة.
وكشف الشوط الأول عن عقم هجومي واضح، حيث لمس لاعبو ريال مدريد الكرة 4 مرات فقط داخل منطقة جزاء الخصم، مقابل 17 لرايو فاييكانو.
وفيما اعتبرت صحيفة "ماركا" أن فينيسيوس أظهر مجدداً قدرته على التعامل مع الضغط بطريقته الخاصة، فإن الفريق ككل فشل في التعامل مع ضغط المباراة. ولم تنجح تبديلات تشابي ألونسو الهجومية في إيجاد أي حلول، بل كان رايو الطرف الأخطر بجودة فرص أعلى (1.19 أهداف متوقعة مقابل 0.82 لمدريد).
وبهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 31 نقطة في الصدارة، لكنه أضاف حلقة جديدة من التوتر للاعبه البرازيلي وفشل في حسم مباراة كان هو الطرف الأضعف فيها هجومياً.
ماذا قدم فينيسيوس أمام رايو فاييكانو؟
عكس أداء فينيسيوس جونيور قصة الإحباط الهجومي الكامل الذي عاشه ريال مدريد أمام رايو فاييكانو. ففي حين أن البرازيلي كان محور الجدل مع الجماهير، إلا أن تأثيره في الملعب كان صاخباً بلا نتيجة حاسمة.
خلال 90 دقيقة كاملة، كان فينيسيوس في معركة شبه فردية؛ حيث خاض 22 مواجهة أرضية (فاز بـ 12 منها) وتعرض لـ 5 أخطاء، مما يظهر أنه كان الهدف الأول لدفاع رايو.
هجومياً، حاول بـ 3 تسديدات، واحدة منها فقط كانت على المرمى، لكنها كانت فرصة خطيرة جداً (تصدى لها الحارس).
ومع ذلك، تجلت معاناته الحقيقية في الفعالية؛ إذ نجح في 4 مراوغات فقط من أصل 9 محاولات، وكانت دقة تمريراته متدنية (69%)، والأسوأ أنه فقد الاستحواذ 21 مرة، وهو رقم لخص العقم الهجومي للفريق ككل.
إحصائية مخيفة لجماهير ريال مدريد
يكشف السجل الإحصائي للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور هذا الموسم عن تباين واضح بين انطلاقة قوية وتراجع مقلق في الأداء مؤخرًا. إجمالاً، يمتلك فينيسيوس 5 أهداف و 4 تمريرات حاسمة خلال 16 مباراة رسمية مع ريال مدريد. اللافت أن كل مساهماته التهديفية جاءت حصريًا في الدوري الإسباني (12 مباراة)، بينما يظهر سجله في دوري أبطال أوروبا خاليًا تمامًا (4 مباريات) من أي هدف أو صناعة.
لكن ما يثير قلق جماهير الميرينجي هو "الجفاف" التهديفي الأخير؛ فبالنظر إلى آخر 6 مباريات رسمية خاضها فينيسيوس (ضد رايو، ليفربول، فالنسيا، برشلونة، يوفنتوس، وخيتافي)، فإن النجم البرازيلي يعيش جفافاً تهديفياً تاماً، حيث فشل في تسجيل أو صناعة أي هدف في هذه المباريات الست على التوالي.
ماذا بعد لفينيسيوس؟
أصبح مستقبل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد محور اهتمام رئيسي، ليس فقط بسبب مفاوضات التجديد، ولكن بسبب علاقته المتوترة مع المدرب تشابي ألونسو.
فعلى الرغم من أن إدارة النادي تعتبر تجديد عقد فينيسيوس "أولوية قصوى"، إلا أن هناك حالة من الاستياء المتزايد تجاه المدرب الإسباني.
وتشير التقارير إلى أن الإدارة ترى أن ألونسو "يدير موسم فينيسيوس بشكل سيئ" وكان "ظالماً" معه في العديد من القرارات الفنية.
ويتجلى هذا الخلاف في تكرار إجلاس اللاعب على مقاعد البدلاء، أحياناً لصالح مواطنه رودريجو، وهو ما يتعارض تماماً مع استراتيجية النادي. هذا التوتر أدى إلى خلافات واضحة تطلبت تقديم فينيسيوس "لاعتذار" للمدرب، لكن تداعيات الأزمة لا تزال قائمة.
يبتعد فينيسيوس قليلًا عن الضغط المسلط عليه في ريال مدريد، حيث ينشغل بفترة التوقف الدولي المقبلة مع المنتخب البرازيلي، قبل أن يعود لجدول مزدحم مع النادي الملكي في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
