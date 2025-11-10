"لقد دفعتم المال لمشاهدتي".. فينيسيوس يشتبك مع جماهير فاييكانو في ليلة "فشل" ريال مدريد!

وواصل ريال مدريد بهذا التعادل نزيف النقاط وفشل مجدداً في فك "عقدة" ملعب فاييكاس، ليضيف تعثراً جديداً بعد صفعة الخسارة الأوروبية منتصف الأسبوع أمام ليفربول.

وخلال الشوط الثاني، وبينما كان ريال مدريد يعاني من "فشل هجومي" كامل، أظهرت كاميرات شبكة "موفيستار" فينيسيوس وهو يوجه إشارة لجماهير رايو، لتنهال عليه الصيحات العدائية. لكن رد اللاعب البرازيلي جاء سريعاً؛ فبحسب قراءة الشفاه، قال فينيسيوس: "لقد دفعتم المال مقابل مشاهدتي"، قبل أن يطلق ضحكة ساخرة ويشير "إلى الدرجة الثانية".

جاء هذا التوتر المتصاعد في ظل ليلة كارثية هجومياً للفريق الملكي. فعلى الرغم من استحواذ ريال مدريد على الكرة (54%) وتسديده 21 مرة، إلا أن الفعالية كانت غائبة تماماً بتسديدتين فقط بين القائمين والعارضة طوال 90 دقيقة.

وكشف الشوط الأول عن عقم هجومي واضح، حيث لمس لاعبو ريال مدريد الكرة 4 مرات فقط داخل منطقة جزاء الخصم، مقابل 17 لرايو فاييكانو.

وفيما اعتبرت صحيفة "ماركا" أن فينيسيوس أظهر مجدداً قدرته على التعامل مع الضغط بطريقته الخاصة، فإن الفريق ككل فشل في التعامل مع ضغط المباراة. ولم تنجح تبديلات تشابي ألونسو الهجومية في إيجاد أي حلول، بل كان رايو الطرف الأخطر بجودة فرص أعلى (1.19 أهداف متوقعة مقابل 0.82 لمدريد).

وبهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 31 نقطة في الصدارة، لكنه أضاف حلقة جديدة من التوتر للاعبه البرازيلي وفشل في حسم مباراة كان هو الطرف الأضعف فيها هجومياً.