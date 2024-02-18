"لعب مع الجماهير أكثر من زملائه".. هاري كين "الملعون" يدمر هيبة بايرن ميونخ ويكسر رقم هالاند!

بايرن ميونخ إلى أين؟!

تعقدت حسابات بايرن ميونخ في الدوري الألماني، بعدما تعرض للخسارة أمام مضيفه بوخوم بنتيجة (3-2) اليوم الأحد على ملعب رورستاديون، ضمن الجولة 22 من المسابقة.

وتقدم بايرن ميونخ مبكرًا في الدقيقة 14 عبر تسديدة قوية من جمال موسيالا، قبل أن يرد بوخوم بثلاثية سجلها "تاكوما أسانو (38) وكيفين شلوتيربيك (44) وكيفين شتوجر (78)"، بينما أحرز هاري كين هدف حفظ ماء الوجه (87).

بتلك النتيجة، رفع بوخوم رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ11، بينما تجمد رصيد الفريق البافاري عند 50 نقطة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط عن المتصدر ليفركوزن مع تبقي 12 جولة على نهاية البوندسليجا.