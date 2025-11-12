رئيس لجنة الحكام يدافع.. سبب إلغاء هدف فان دايك في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي!

أقر ويب بالجدل لكنه ظل مصراً على أن القرار لم يكن غير معقول بالنظر إلى الأدلة: "التداخل مع الخصم حين لا يلعب اللاعب المتسلل الكرة، يتعين على الحكام إصدار حكم حول ما إذا كانت أفعال ذلك اللاعب تؤثر على الخصم، هي من أكثر القرارات (التقديرية) التي يتعين علينا اتخاذها".

وأضاف: "لذلك، ليس من المستغرب أن يعتقد بعض الناس أن هذا الهدف كان يجب أن يُحتسب، لذا أعتقد أنه من المهم أن ننظر إلى حقائق ما حدث بالفعل في هذا الموقف. نحن نعلم أن الركنية نُفذت ووصلت الكرة إلى فان دايك. وبينما كانت الكرة تعبر منطقة الجزاء، تحرك لاعبو مانشستر سيتي للخارج، تاركين روبرتسون في وضع التسلل هذا في قلب منطقة الست ياردات، عندما يضرب فان دايك الكرة برأسه للأمام، تلك هي اللحظة التي يتعين علينا فيها إصدار حكم التسلل بشأن روبرتسون وما يفعله هناك. نحن نعلم أنه لا يلمس الكرة ولكن ماذا يفعل؟ حسنًا، بينما تتحرك الكرة نحوه، على بعد ثلاث ياردات من المرمى، تمامًا في منتصف منطقة الست ياردات، يقوم بذلك الفعل الواضح بالانحناء أسفل الكرة. الكرة تمر فوق رأسه مباشرة، وتجد الكرة طريقها إلى المرمى في نصف منطقة الست ياردات حيث هو متواجد. حينها، يجب على الحكام إصدار حكم - هل أثر ذلك الفعل الواضح على دوناروما، حارس المرمى، وقدرته على إنقاذ الكرة؟ وهنا يأتي دور التقدير الذاتي".

وواصل: "من الواضح أن هذا هو الاستنتاج الذي توصلوا إليه بشأن ذلك. لقد نظروا إلى ذلك الموقف، نظروا إلى ذلك الفعل، القريب جدًا من حارس المرمى، وكونوا هذا الرأي. أعلم أن هذا ليس رأيًا يتفق عليه الجميع، ولكن أعتقد أنه ليس من غير المعقول أن نفهم لماذا توصلوا إلى هذا الاستنتاج. اللاعب قريب جدًا من حارس المرمى، الكرة قادمة نحوه مباشرة وعليه أن ينحني ليفسح المجال للكرة - وقد كونوا استنتاجًا بأن هذا يؤثر على قدرة دوناروما على الانقضاض نحو الكرة والقيام بالتصدي. وبعد ذلك، بالطبع، بمجرد اتخاذهم هذا القرار على أرض الملعب، فإن مهمة الـ VAR هي النظر في ذلك وتحديد، هل كانت نتيجة التسلل خاطئة بشكل واضح وجلي؟".

وأردف: "دوناروما وحده هو من يعرف حقًا ما إذا كان قد تأثر بهذا، وبالطبع، علينا النظر إلى الأدلة الواقعية، وعندما نرى ذلك الدليل الواقعي لذلك الموقف للاعب وهو ينحني أسفل الكرة، قريبًا جدًا من حارس المرمى، يقرر الـ VAR أن نتيجة التسلل ليست خاطئة بشكل واضح وجلي، ويبقون خارج [التدخل]".