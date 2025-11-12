وكان النادي قد قدم شكوى رسمية إلى لجنة الحكام بعد إلغاء هدف المدافع الهولندي خلال هزيمتهم بنتيجة 3-0 أمام رجال بيب جوارديولا.
رئيس لجنة الحكام يدافع.. سبب إلغاء هدف فان دايك في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي!
قرار مثير للجدل في ملعب الاتحاد
بينما كان السيتي متقدمًا 1-0، بدا أن رأسية فان دايك القوية قد عادلت النتيجة، لكن الحكم كريس كافانا ألغى الهدف بداعي التسلل بعد رفع راية المساعد.
وهو قرار تم تأكيده بعد لحظات من قبل حكم الـ VAR مايكل أوليفر. القرار اعتمد على ما إذا كان آندي روبرتسون، الذي كان يقف بالقرب من منطقة الست ياردات، قد أعاق قدرة جيانلويجي دوناروما على رد الفعل.
بينما لم يلمس روبرتسون الكرة أبدًا، اعتبر الحكام حركته للانحناء تحت رأسية فان دايك بمثابة "فعل واضح" تداخل مع اللعب.
وفقًا للقانون 11، لا يمكن معاقبة اللاعب المتسلل إلا إذا كان فعله "يمنع الخصم من لعب أو التمكن من لعب الكرة" إما عن طريق حجب الرؤية أو التأثير المباشر على قدرة الخصم على التحرك. يعتقد ليفربول أن أيًا من هذين الشرطين لم ينطبق.
- Getty Images Sport
ماذا قال ويب؟
أقر ويب بالجدل لكنه ظل مصراً على أن القرار لم يكن غير معقول بالنظر إلى الأدلة: "التداخل مع الخصم حين لا يلعب اللاعب المتسلل الكرة، يتعين على الحكام إصدار حكم حول ما إذا كانت أفعال ذلك اللاعب تؤثر على الخصم، هي من أكثر القرارات (التقديرية) التي يتعين علينا اتخاذها".
وأضاف: "لذلك، ليس من المستغرب أن يعتقد بعض الناس أن هذا الهدف كان يجب أن يُحتسب، لذا أعتقد أنه من المهم أن ننظر إلى حقائق ما حدث بالفعل في هذا الموقف. نحن نعلم أن الركنية نُفذت ووصلت الكرة إلى فان دايك. وبينما كانت الكرة تعبر منطقة الجزاء، تحرك لاعبو مانشستر سيتي للخارج، تاركين روبرتسون في وضع التسلل هذا في قلب منطقة الست ياردات، عندما يضرب فان دايك الكرة برأسه للأمام، تلك هي اللحظة التي يتعين علينا فيها إصدار حكم التسلل بشأن روبرتسون وما يفعله هناك. نحن نعلم أنه لا يلمس الكرة ولكن ماذا يفعل؟ حسنًا، بينما تتحرك الكرة نحوه، على بعد ثلاث ياردات من المرمى، تمامًا في منتصف منطقة الست ياردات، يقوم بذلك الفعل الواضح بالانحناء أسفل الكرة. الكرة تمر فوق رأسه مباشرة، وتجد الكرة طريقها إلى المرمى في نصف منطقة الست ياردات حيث هو متواجد. حينها، يجب على الحكام إصدار حكم - هل أثر ذلك الفعل الواضح على دوناروما، حارس المرمى، وقدرته على إنقاذ الكرة؟ وهنا يأتي دور التقدير الذاتي".
وواصل: "من الواضح أن هذا هو الاستنتاج الذي توصلوا إليه بشأن ذلك. لقد نظروا إلى ذلك الموقف، نظروا إلى ذلك الفعل، القريب جدًا من حارس المرمى، وكونوا هذا الرأي. أعلم أن هذا ليس رأيًا يتفق عليه الجميع، ولكن أعتقد أنه ليس من غير المعقول أن نفهم لماذا توصلوا إلى هذا الاستنتاج. اللاعب قريب جدًا من حارس المرمى، الكرة قادمة نحوه مباشرة وعليه أن ينحني ليفسح المجال للكرة - وقد كونوا استنتاجًا بأن هذا يؤثر على قدرة دوناروما على الانقضاض نحو الكرة والقيام بالتصدي. وبعد ذلك، بالطبع، بمجرد اتخاذهم هذا القرار على أرض الملعب، فإن مهمة الـ VAR هي النظر في ذلك وتحديد، هل كانت نتيجة التسلل خاطئة بشكل واضح وجلي؟".
وأردف: "دوناروما وحده هو من يعرف حقًا ما إذا كان قد تأثر بهذا، وبالطبع، علينا النظر إلى الأدلة الواقعية، وعندما نرى ذلك الدليل الواقعي لذلك الموقف للاعب وهو ينحني أسفل الكرة، قريبًا جدًا من حارس المرمى، يقرر الـ VAR أن نتيجة التسلل ليست خاطئة بشكل واضح وجلي، ويبقون خارج [التدخل]".
خط الرؤية وما وراءه
وقد ادعى ويب أن مسؤولي VAR يجب أن يوازنوا بين عدة عوامل أخرى، بخلاف خط الرؤية، قبل التدخل.
أضاف ويب: "أنت تسمع المساعد [في صوت الـ VAR]، في هذه الحالة، يتحدث عن خط الرؤية. أتفق معك، خط الرؤية عادة ما يتعلق بحجب رؤية الكرة. في تلك الحالة، هو يرى الكرة طوال الوقت، ولكن المساعد يتحدث أيضًا عن أشياء أخرى، الانحناء أسفل الكرة، كونه قريبًا من حارس المرمى".
وأتم: "هذه الأشياء بحد ذاتها يمكن أن تكون كافية لمعاقبة اللاعب على التسلل، [من خلال] التداخل مع الخصم. حتى لو كان الحارس يستطيع رؤية الكرة وهي قادمة طوال الطريق، فإنه لا يزال أمام حارس المرمى، ولا يزال يقوم بفعل الانحناء هذا الذي قد يسبب ترددًا لدى حارس المرمى. يعمل حراس المرمى بردود أفعال تجعل من الممكن القيام ببعض التصديات المذهلة وهذا هو الحكم الذي تم تكوينه في الميدان. لذا، [بخلاف] خط الرؤية، هناك جوانب أخرى يمكن أن تقول أيضًا أن هذه مخالفة تسلل، ولهذا السبب تركها الـ VAR".
- AFP
سلوت يجري مقارنة
أشار مدرب ليفربول أرني سلوت إلى موقف مشابه بشكل لافت من الموسم الماضي، عندما بدا برناردو سيلفا متسللاً في بناء هجمة هدف لمانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون؛ وهو هدف تم احتسابه في النهاية بعد مراجعة الـ VAR. ومع ذلك، جادل ويب بأن الحادثتين كانتا "مختلفتين جوهريًا".
وأوضح ويب: "أعتقد أن هناك فرقًا واضحًا هنا وهو أن الكرة تمر مباشرة فوق رأس الحارس خوسيه سا. إنها لا تمر فوق برناردو سيلفا. كان برناردو سيلفا في وضع تسلل عندما ضرب جون ستونز الكرة برأسه للأمام. الأهم من ذلك، أنه تحرك إلى اليسار، بعيدًا عن مسار الكرة، والكرة تمر مباشرة فوق سا، لم تمر فوق رأس برناردو سيلفا بالطريقة التي مرت بها فوق رأس روبرتسون، الذي انحنى أسفلها".
وختم: "لذا، أعتقد أنه من الصعب هنا رؤية هذا والاعتقاد بأي شكل من الأشكال أن خوسيه سا قد تأثر بفعل من برناردو سيلفا. لو أن الكرة مرت فوق رأس برناردو سيلفا، ربما مسببة ترددًا لخوسيه سا في حال اصطدمت ببرناردو سيلفا، حينها كنا سنخرج بنفس النتيجة [تأكيد قرار] إلغاء الهدف على أرض الملعب".
بينما كان إحباط ليفربول يتصاعد، استفاد السيتي إلى أقصى حد من حسن حظه. ومع اكتساب الزخم، أحكم رجال جوارديولا قبضتهم بعد الاستراحة، حيث سجل جيريمي دوكو الهدف الثالث ليحسم المباراة ويحافظ على سجلهم الخالي من الهزائم في الاتحاد. وصعدوا إلى المركز الثاني بعد الفوز، مقلصين الفجوة في الصدارة مع آرسنال إلى أربع نقاط فقط.