"لا تغادر البرنابيو إلا مطرودا".. ناكاي يكشف أسرار "ديزني لاند" ريال مدريد، ورحلة الـ 0.01% المستحيلة!

بدأت قصة "بيبي" مع ريال مدريد برهان بدى مستحيلاً، حيث يستذكر اللاعب تلك اللحظات الفاصلة في طفولته قائلاً: "لقد أخبروا والدي أن لدي فرصة بنسبة 0.01% فقط للتوقيع معي، ونصحوه بأن يأخذ الأمر كتجربة فقط، لا أكثر". ورغم ضآلة النسبة، سافر الطفل ذو التسع سنوات متمسكاً بالأمل، ليتحول الحلم إلى حقيقة بعد معسكر تدريبي، حيث يقول: "بعد أسبوعين من التدريبات والمباريات، أخبروني أنهم سيوقعون معي.. والدي قال إنه شعر بـ(هالة) توحي بقبولي حين رآني من الخلف في المطار، رغم أنني أعتقد أنه اخترع هذه القصة لاحقاً".

وعن سر لقبه الغريب، يوضح ناكاي ضاحكاً: "أمي هي من أطلقت عليّ لقب (بيبي) منذ أن كنت في الثانية من عمري؛ لأن إخوتي الكبار كانوا يجعلونني أبكي كثيراً وأنا أردد صوت (بي ، بي، بي)". هذا الطفل الباكي وجد نفسه فجأة داخل أسوار أفضل نادٍ في العالم، وهو ما وصفه بعبارة بليغة: "دائماً ما أقول إن فالديبيباس مثل (ديزني لاند).. إنه امتياز أن تكون هناك، ولم أفكر يوماً في العودة لليابان، لأن هناك أحلاماً تستحق أن تقطع نصف العالم من أجلها".