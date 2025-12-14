Getty Images Sport
"لا تعرفون ماذا يفعل في التدريبات".. كومباني: شراء نيكولاس جاكسون من تشيلسي "رفاهية حقيقية"!
جاكسون يتأقلم ببطء مع الظروف الجديدة
انضم المهاجم السنغالي إلى أبطال ألمانيا في صفقة إعارة لمدة عام مقابل 14.2 مليون جنيه إسترليني في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية. في البداية، لم تكن جماهير بايرن مسرورة برؤية جاكسون بألوان ناديها حيث كانوا متشككين في قدراته، خاصة بعدما تم الكشف عن أن الصفقة تتضمن بند "إلزامية الشراء" بقيمة 65 مليون يورو يتعين على بايرن دفعه لشراء اللاعب بشكل دائم في الصيف المقبل.
ومع ذلك، تم الكشف الآن عن أن بند الإلزامية لا يمكن تفعيله إلا إذا بدأ مهاجم فياريال السابق في 40 مباراة على الأقل في جميع المسابقات مع الفريق البافاري.
وحتى الآن، شارك صاحب الـ 24 عامًا في 17 مباراة بجميع المسابقات، بدأ أساسيًا في 6 منها فقط، وسجل 525 دقيقة لعب، محرزًا خمسة أهداف.
وفي حين أن جاكسون ليس لاعبًا أساسيًا بانتظام تحت قيادة كومباني بسبب وجود مهاجمين نجوم مثل هاري كين، ولويس دياز، ومايكل أوليز في صفوف النادي، إلا أن المهاجم قدم مستوى جيدًا من الأداء كلما أتيحت له الفرصة.
"لدي انطباع إيجابي للغاية عن نيكولاس"
رغم عدم منحه مشاركات أساسية منتظمة، أغدق كومباني الثناء على جاكسون حيث قال للصحفيين: "لدي انطباع إيجابي للغاية عن نيكولاس. لقد ساعدنا كثيرًا - معدل أهدافه بالنسبة للدقائق جيد. بالطبع، مع وجود هاري كين في المقدمة، يكون لديك القليل من المنافسة، وهذا جزء من اللعبة. لذا، كمدرب، إنها رفاهية حقيقية أن أرى كيف يتعامل نيكولاس مع ذلك. ما لا يراه الكثير من الناس هو ما يفعله نيكولاس في التدريبات وفي كل مرة يشارك فيها. ضد سبورتينج، كنت أخطط لإشراكه، لكن ليني سجل، وأصبح لدي خطة لعب مختلفة تمامًا. نأمل أن يواصل استغلال الفرص التي يحصل عليها".
جاكسون، مثل العديد من لاعبي كرة القدم الأفارقة القادمين من أوروبا، سيكون مشغولاً بالتزاماته مع المنتخب الوطني في وقت لاحق من هذا الشهر حيث من المقرر أن تنطلق كأس الأمم الأفريقية في 21 ديسمبر الجاري. تم استدعاء جاكسون لمنتخب السنغال، وكشف كومباني عن موعد مغادرة المهاجم إلى المغرب.
وأضاف المدرب البلجيكي: "فهمي للأمر هو أنه سيسافر بعد المباراة ضد ماينتس. نأمل أن يذهب إلى أبعد نقطة ممكنة. بالطبع، آمل أن تفوز الكونغو بالكأس، ولكن بخلاف ذلك أتمنى له كل التوفيق. لا ينبغي الاستهانة بأهمية هذه البطولة للاعبين الأفارقة".
هل سيعود جاكسون إلى تشيلسي؟
من المرجح أن يعود جاكسون إلى تشيلسي الموسم المقبل حيث لا يزال يتعين عليه البدء أساسيًا في 34 مباراة لتفعيل بند الإلزامية في عقده. سيلعب بايرن ما يقرب من 30 مباراة أخرى في جميع المسابقات، مما يعني أن "البلوز" لا يمكنهم إجبار العملاق الألماني على إتمام الشراء. الطريقة الوحيدة التي يمكن لجاكسون من خلالها البقاء في بايرن هي أن يظهر مستوى استثنائيًا في النصف الثاني من الموسم ويكسب ثقة كومباني وإدارة النادي. في الوقت الحالي، يبدو أن جاكسون سيعود إلى ستامفورد بريدج الصيف المقبل.
ماذا ينتظر جاكسون تالياً؟
كما كشف كومباني، فإن المباراة الأخيرة لجاكسون مع بايرن في عام 2025 ستكون ضد ماينتس في الدوري الألماني يوم الأحد. وسيلعب أبطال ألمانيا مباراة أخرى في 21 ديسمبر ضد هايدنهايم، قبل أن تبدأ العطلة الشتوية في ألمانيا.
