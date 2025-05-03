لايبزيج وبايرن ميونخ | نعمة وليست لعنة يا هاري.. اللحظة الأخيرة تحرم البافاري من "لقب الريمونتادا" في غياب كين!

عودة محبطة في الوقت القاتل..

فشل بايرن ميونخ في حسم التتويج بلقب الدوري الألماني للمرة 34 في تاريخه، بعد التعادل على مضيفه آر بي لايبزيج (3-3) مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من البوندسليجا.

تأخر البايرن بثنائية عن طريق بينجامين سيسكو ولوكاس كلوسترمان (11 و39)، قبل أن يرد بثلاثية "إريك دير ومايكل أوليز وليروي ساني (62 و63 و83)"، واعتقد الجميع أن العملاق البافاري في طريقه للتتويج، لكن يوسف بولسن أحرز هدف التعادل في الدقيقة 90+4.

بهذه النتيجة، رفع البايرن رصيده إلى 76 نقطة، بفارق 9 نقاط عن وصيفه ليفركوزن، الذي لن يصل لأكثر من الرصيد ذاته، حال فوزه في المباريات الثلاث المتبقية على نهاية المسابقة، بينما ارتفع رصيد لايبزيج إلى 50 نقطة في المركز الخامس.