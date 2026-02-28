Getty Images Sport
لامين يامال يكشف أنه سيهدي كرة المباراة التي سجل فيها ثلاثية إلى والدته بعد فوز برشلونة على فياريال
يامال يثير الشغب
سيطر برشلونة على فياريال في كامب نو، وكان يامال في قلب كل الأحداث. كان الشاب رائعاً وأرهق الفريق الضيف، وسجل ثلاثية بقدمه اليسرى في الزاوية البعيدة، حيث واصل إتقان لمسته المميزة في التسجيل.
بدأ الفريق المضيف المباراة متوتراً بعض الشيء، ولكن عندما سرق فيرمين لوبيز الكرة من بابي جوي في وسط الملعب ومررها إلى يامال، كان هناك نتيجة واحدة متوقعة. فتح الجناح جسده وسدد الكرة أسفل الحارس المتقدم ليمنح فريق هانسي فليك التقدم في أقل من نصف ساعة.
كان الهدف الثاني ليامال هو الأجمل، حيث استغل تمريرة خاطئة من لوبيز على الخط الأيمن. انطلق إلى الداخل، مستخدماً حركات قدميه الرائعة وخطواته المتقنة ليتلاعب بـ سيرجي كاردونا ويتغلب عليه. ثم جاء ألبرتو موليرو ليحاول إعاقة طريقه، لكن يامال الذكي والمتألق قطع الكرة فوق قدم موليرو الممدودة إلى المساحة الخالية. ارتدت الكرة بشكل جيد للاعب برشلونة الذي سددها بقوة في الزاوية اليسرى العليا.
في الشوط الثاني، استعاد فياريال هدفًا من ركلة ركنية، لكن يامال سرعان ما حسم المباراة. بعد تمريرة من بيدري، لم يجد المهاجم الإسباني سوى الحارس ليتغلب عليه، ولم يخطئ في تسديد الكرة في الزاوية السفلية. ثم تم استبداله برووني باردجي وحظي بتصفيق حار من الجماهير المعجبة.
اللاعب وينجر يهدي كرة المباراة إلى والدته
بعد المباراة وتسجيله أول ثلاثية في مسيرته، حصل يامال على كرة المباراة. توجه إلى قسم الأصدقاء والعائلة حيث احتضنه أقرب الناس إليه. وقال: "أمي ستحصل على كرة الثلاثية، بالتأكيد!"
يامال سعيد مرة أخرى
وفي حديثه بعد المباراة، تحدث عن عودته إلى مستواه بعد فترة صعبة. وقال لمحطة Movistar+، عبر قناة BeIN Sports: "كان مزيجاً من كل شيء. لم أكن أشعر أنني بخير، بالإضافة إلى إصابتي بالتهاب العانة. لم أكن سعيداً باللعب، وكان ذلك واضحاً. منذ حوالي أسبوع، أشعر بتحسن كبير. أشعر برغبة في الابتسام أثناء اللعب مرة أخرى، وهو شيء لم أشعر به منذ وقت طويل. الآن أنا سعيد باللعب.
"يتوقع الناس مني أن أسجل 100 هدف في الموسم منذ أن كنت في السادسة عشرة من عمري، لكن هذا صعب".
الطريق إلى مجد دوري أبطال أوروبا
وجد برشلونة نفسه في الجانب المواتي من قرعة دوري أبطال أوروبا، حيث تجنب مواجهة فرق مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي. وسيواجه العملاق الكتالوني فريق نيوكاسل يونايتد، الذي سبق له أن هزمه في وقت سابق من الموسم.
إذا نجح برشلونة في تجاوز المهمة الصعبة في سانت جيمس بارك، فسوف يواجه أتلتيكو مدريد أو توتنهام هوتسبير في ربع النهائي. بعد ذلك، قد ينتظره لقاء محتمل في نصف النهائي مع أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الغانرز سيتعين عليهم أولاً التغلب على باير ليفركوزن ثم بودو/جليمت أو سبورتينج لشبونة.
سيكون يامال مصمماً على مساعدة ناديه في العودة إلى قمة كرة القدم الأوروبية، وهو يدرك أن أداءه ضد فياريال يمكن أن يساهم بشكل كبير في وصول البلوغرانا إلى هناك. لكن سيتعين إدارة دقائق لعبه وتوقعاته.
