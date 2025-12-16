كواليس التصويت هذا العام كانت مليئة بالأحداث، من تضامن صلاح مع حكيمي إلى مفاجآت أخرى في المراكز الأولى، وهو ما يرصده "جول" في التقرير التالي...
كواليس "ذا بيست" 2025 .. العرب يتخلون عن محمد صلاح باستثناء قائد واحد فقط، لامين يامال "يسقط" في عيون ميسي، ورونالدو يواصل عادته!
صلاح والعرب يكافئون حكيمي
كشفت وثائق تصويت "ذا بيست" 2025 عن مشهد عربي لافت تصدره المغربي أشرف حكيمي، الذي حل رابعًا في الترتيب النهائي بدعم من كتلة واسعة شملت قادة قطر وفلسطين وجزر القمر، ومدربي الأردن وتونس والسودان والمغرب، وتجلى التضامن الأبرز في تصويت محمد صلاح لمنافسه حكيمي كأفضل لاعب في العالم.
في مفاجأة عكست تغيراً حاداً في البوصلة العربية، تخلى قادة المنتخبات العربية بشكل شبه جماعي عن دعم "فخر العرب" محمد صلاح في سباق المركز الأول لجائزة "ذا بيست" 2025. فبينما انهالت الأصوات العربية بسخاء على المغربي أشرف حكيمي أو الفرنسي عثمان ديمبيلي، وجد صلاح نفسه خارج حسابات أشقائه تماماً في خانة (المركز الأول). وسط هذا "الجفاء" الجماعي، برز استثناء وحيد حفظ ماء الوجه؛ وهو علي خصيف قائد منتخب الإمارات، الذي كان القائد العربي الوحيد الذي خالف السرب ومنح صوته الأول للنجم المصري ، في وقت فضل فيه البقية خيارات أخرى.
كما شهدت القوائم اختيارات فنية "مفاجئة"، حيث منح إعلام الجزائر والعراق الصدارة للبرازيلي رافينيا ، بينما ذهب مدربا قطر والإمارات (لوبيتيجي وكوزمين) لاختيار البرتغالي فيتينيا أولاً، في حين فضل حكيمي التصويت لصديقه مبابي.
- Getty Images Sport
رونالدو ومبابي "خارج الخدمة" مجددًا
للعام الثاني على التوالي، واصلت جائزة "ذا بيست" فقدان أصوات أساطير اللعبة، حيث غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كيليان مبابي عن قوائم المصوتين كقادة لمنتخبات بلادهم. ففي البرتغال، تكرر مشهد غياب "صاروخ ماديرا" عن إبداء رأيه، تاركاً شارة القيادة ومسؤولية التصويت لنجم مانشستر سيتي برناردو سيلفا. وقد جاءت خيارات برناردو "متحيزة" بوضوح لزملائه في المنتخب ونادي باريس سان جيرمان، حيث تجاهل سباق القمة المعتاد واختار فيتينيا في المركز الأول، يليه الظهير نونو مينديز ثانياً، ثم عثمان ديمبيلي ثالثاً ، في تصويت بدا وكأنه رسالة دعم لكتلة "البرتغال-باريس".
وعلى الجانب الفرنسي، اختفت خانة "قائد فرنسا" تماماً من السجلات، مما يؤكد امتناع كيليان مبابي عن التصويت، ربما تجنباً للإحراج في الاختيار بين زملائه الحاليين والسابقين. وفي غياب القائد، حضر المدرب ديدييه ديشان ليدلي بصوته الذي لم يخرج عن "البيت الفرنسي"، حيث منح المركز الأول لـ عثمان ديمبيلي، وجاء كيليان مبابي في اختيارات مدربه ثانياً، بينما ذهب المركز الثالث للمغربي أشرف حكيمي.
- Getty/GOAL
يامال يسقط من "عيون" ميسي
في تحول دراماتيكي يعكس تغيراً جذرياً في معايير تقييم الأسطورة ليونيل ميسي، كشفت بطاقة تصويت قائد الأرجنتين لعام 2025 عن "سقوط" للموهبة الإسبانية لامين يامال من قمة هرم أولوياته. فبعد أن كان ميسي هو "العراب" الأول ليامال في نسخة 2024، مانحاً إياه المركز الأول في لفتة اعتبرها العالم حينها تسليماً رسمياً للشعلة من أسطورة برشلونة السابق لمستقبله، قرر ليو هذا العام تجريد الشاب الإسباني من الصدارة وإسقاطه إلى المركز الثالث.
المفاجأة الأكبر لم تكن في صعود عثمان ديمبيلي إلى المركز الأول فحسب، بل في "الثقة الصامدة" التي لا يزال يمنحها ميسي لزميله السابق كيليان مبابي، حيث أبقى عليه في "المركز الثاني" للعام الثاني على التوالي، مفضلاً إياه على يامال.
- Getty Images
مودريتش ينقلب على ريال مدريد
لم تكن صدمة تصويت لوكا مودريتش نجم ميلان هذا العام مجرد اختيار غريب، بل كانت انقلاباً جذرياً على قناعاته التي أظهرها في الموسم الماضي. ففي نسخة 2024، ضرب القائد الكرواتي أروع أمثلة الوفاء لقميص ريال مدريد عندما وزع نقاطه بالكامل على زملائه في غرفة الملابس: فينيسيوس جونيور أولاً، جود بيلينجهام ثانياً، وداني كارباخال ثالثاً.
لكن في 2025 أدار "المايسترو" ظهره لكل هؤلاء الرفاق، وذهب ليمنح المركز الأول للبرتغالي فيتينيا (لاعب باريس سان جيرمان)، ثم عثمان ديمبيلي ثانياً، قبل أن يوجه الضربة القاضية باختيار نجم الغريم التقليدي برشلونة لامين يامال في المركز الثالث.
- AFP
أبرز أصوات جائزة ذا بيست 2025:
ليونيل ميسي (الأرجنتين): 1. عثمان ديمبيلي، 2. كيليان مبابي، 3. لامين يامال .
لوكا مودريتش (كرواتيا): 1. فيتينيا، 2. عثمان ديمبيلي، 3. لامين يامال .
روبرت ليفاندوفسكي (بولندا): 1. لامين يامال، 2. رافينيا، 3. بيدري .
هاري كين (إنجلترا): 1. عثمان ديمبيلي، 2. فيتينيا، 3. محمد صلاح .
برناردو سيلفا (البرتغال): 1. فيتينيا، 2. نونو مينديز، 3. عثمان ديمبيلي .
يوشوا كيميش (ألمانيا): 1. فيتينيا، 2. هاري كين، 3. بيدري .
فيرجيل فان دايك (هولندا): 1. محمد صلاح، 2. عثمان ديمبيلي، 3. نونو مينديز .
محمد صلاح (مصر): 1. أشرف حكيمي، 2. عثمان ديمبيلي، 3. كيليان مبابي .
أشرف حكيمي (المغرب): 1. كيليان مبابي، 2. عثمان ديمبيلي، 3. رافينيا .
رياض محرز (الجزائر): 1. عثمان ديمبيلي، 2. أشرف حكيمي، 3. كيليان مبابي .
سالم الدوسري (السعودية): 1. عثمان ديمبيلي، 2. كول بالمر، 3. محمد صلاح .