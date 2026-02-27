Getty
"كنت في السابق نحيفًا للغاية" - لاعب وسط بايرن ميونيخ ينسب الفضل في تطوره البدني "الهائل" إلى "قدوته" كريستيانو رونالدو
مخطط كريستيانو رونالدو
في حديثه مع Absolut Fußball، تحدث بافلوفيتش البالغ من العمر 21 عامًا عن التغييرات الجسدية الملحوظة التي ساعدت في ترسيخ مكانته في خط وسط بايرن ميونيخ. واعترف بأنه لم يكن دائمًا الشخصية المهيبة التي يراها المشجعون اليوم. "كنت نحيفًا جدًا. في السابق كنت صغيرًا ونحيفًا، أشبه بعصا. علاوة على ذلك، كنت متحفظًا"، كشف اللاعب الدولي الألماني تسع مرات، مضيفًا أن جسده "تطور بشكل كبير".
للوصول إلى المستوى المتميز المطلوب في ملعب أليانز أرينا، استلهم بافلوفيتش من الأسطورة البرتغالية رونالدو. ركز بشكل فعال على زيادة كتلة العضلات وقوتها للتنافس في قلب الملعب. "إنه نموذج يحتذى به بالنسبة لي بشكل عام. إنه نموذج احترافي في جميع المجالات"، أوضح بافلوفيتش، مشيرًا إلى أن جسده تطور بشكل كبير منذ ذلك الحين، مما منحه الثقة للتلاعب مع زملائه في الفريق.
الولاء مدى الحياة لبايرن ميونيخ
التفاني في تطوير قدراته البدنية قد أتى بثماره، مما سمح للشاب باللعب بثقة كبيرة بنفسه. وقد نما مكانته في الفريق الأول لبايرن ميونيخ على مدار المواسم الثلاثة الماضية، حيث شارك في 31 مباراة في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم.
"أنا واثق جدًا من نفسي. أريد كل كرة، هذا أسلوبي في اللعب. وأشعر أنني في أفضل حالاتي على الإطلاق"، صرح بذلك، معترفًا في الوقت نفسه بأن هناك دائمًا مجال للتحسين. جعلته هذه العقلية عنصرًا أساسيًا في الفريق البافاري العملاق.
بعد أن انضم إلى النادي منذ صغره، يعيش بافلوفيتش حلمًا يرغب فيه ملايين الأطفال المحليين، ويرحب بفكرة أن يصبح لاعبًا في نادٍ واحد. مع عقد يمتد حتى عام 2029، فإن البقاء في ميونيخ طوال مسيرته المهنية هو "بالتأكيد خيار" بالنسبة له. "لا أعرف سوى نادي بايرن ميونيخ. إذا سارت الأمور كما نريد هنا، فلا داعي لفعل أي شيء آخر"، أكد اللاعب المولود في ميونيخ.
جاهز لـ Der Klassiker
هذه القوة الذهنية والارتباط العميق بالنادي سيكونان عاملين حاسمين في استعدادات بايرن لمواجهة بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني. على الرغم من أن الأجواء في ملعب سيغنال إيدونا بارك معروفة بكونها مخيفة، إلا أن بافلوفيتش يؤكد أنه مستعد تمامًا للمعركة بين الفريقين المتصدرين. "أنا أحب الكلاسيكو كلاعب بقدر ما أحبه كمشجع. الركض أمام "سود" أمر مهيب، لكنه لا يجعلني أشعر بالتوتر"، صرح.
بدلاً من الشعور بالقلق، يستخدم لاعب الوسط الشاب البيئة المعادية كوقود لرفع أدائه. "على العكس. إنها تدفعني. حتى عندما كنت طفلاً، لم أكن أخاف من أي شيء يحدث على الملعب"، أوضح. وأشار إلى أن أدائه ظل دائماً ثابتاً، مشيراً إلى أنه لم يكن متوتراً حتى خلال ظهوره الاحترافي الأول، وهو ما يعتبره ميزة كبيرة.
التركيز على لقب الدوري الألماني
مع تصدر بايرن حالياً للدوري الألماني، ينصب التركيز الجماعي بشكل كامل على توسيع الفارق في صدارة الترتيب. الفوز على غريمه اللدود في دير كلاسيكر سيكون بمثابة بيان قوي في سباق اللقب، حيث سيضعه في صدارة الترتيب بفارق 11 نقطة. سلط بافلوفيتش الضوء على طموح الفريق، مشيراً إلى أن الحافز داخل الفريق بأكمله مرتفع للغاية في الوقت الحالي.
على الرغم من التفاؤل، سارع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا إلى التحذير من التراخي، مشيرًا إلى الأخطاء الأخيرة. "سيكون من الرائع الحصول على 11 نقطة. ومع ذلك، نحن نعلم أننا يجب أن نكون مركزين من البداية إلى النهاية في دورتموند"، شدد. وفي ختام حديثه، ذكّر زملائه بصرامة أنهم لا يستطيعون التراخي وفقدان التركيز كما فعلوا في مباراتهم الأخيرة ضد أينتراخت فرانكفورت.
