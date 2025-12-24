كل أوراق الضغط "محروقة".. فينيسيوس يلجأ لـ"لي ذراع" ريال مدريد، وبيريز يفكر في سيناريو رونالدو!

تعيش أروقة ريال مدريد حالة من الغليان بسبب الأزمة المتفاقمة مع فينيسيوس جونيور، والتي انفجرت علنياً في "ليلة المحاكمة" بملعب سانتياجو برنابيو. فبينما كان زميله كيليان مبابي يحتفل بمعادلة رقم رونالدو التاريخي، واجه فينيسيوس صافرات استهجان مدوية من الجماهير التي ضاقت ذرعاً بصيامه التهديفي الممتد لـ 14 مباراة وأدائه الفردي السلبي أمام إشبيلية.

وخلف هذا المشهد الدرامي، يدور صراع شرس في المكاتب؛ حيث يربط اللاعب تجديد عقده المنتهي في 2027 بمطالب مالية ضخمة تساويه براتب مبابي، وهو ما ترفضه إدارة فلورنتينو بيريز بشكل قاطع، خاصة في ظل تراجع مستواه الفني.

وقد تعمقت الفجوة برد فعل اللاعب "المتمرد" بتغيير صورته لقميص البرازيل فور خروجه مطأطأ الرأس، وتصريحات المدرب تشابي ألونسو "الحيادية" التي أكد فيها سيادة الجمهور.