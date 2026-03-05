"كل الأخبار جيدة" - ألفارو أربيلوا يقدم آخر المستجدات حول إصابة كيليان مبابي قبل مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

وقد سعى مدرب ريال مدريد أربيلوا إلى تهدئة المخاوف بشأن جاهزية مبابي، واصفاً التقارير الطبية الأخيرة بأنها "أخبار جيدة". وقد غاب النجم الفرنسي عن الملاعب بسبب إصابة في الركبة اليسرى، وهي مشكلة عانى منها في وقت سابق من هذا العام.

وأكد النادي مؤخرًا خطة علاجية متحفظة للفائز بكأس العالم، لتجنب الحاجة إلى إجراء جراحة جراحية. ولا يزال موعد عودته غير مؤكد، حيث يراقب الطاقم الطبي رد فعله على زيادة حجم التدريبات، على الرغم من أن المقربين من مبابي غير راضين عن محاولات ريال مدريد التعجيل بعودته لمواجهة مانشستر سيتي.