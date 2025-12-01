حال إقالة أرني سلوت.. كشف موقف يورجن كلوب من العودة لليفربول!

ساعد كلوب، على مدار ما يقرب من تسع سنوات، في تحويل ليفربول إلى منافس دائم على أرقى الألقاب. لقد انتزع تاج الدوري الممتاز في عام 2020، منهياً انتظاراً دام 30 عاماً للهيمنة المحلية.

رحل في نهاية موسم 2023-2024، مع اتخاذ قرار بعدم استكمال العقد الذي كان من المقرر أن يستمر لعامين آخرين. شعر كلوب، بعد شغله لأكثر الأدوار تطلباً، بالاحتراق النفسي (الإرهاق التام). قال المدرب الألماني عند توديعه العاطفي: "مخزوني ليس لا نهائياً. لم أعد أرنباً صغيراً. طاقتي تنفد. أعلم أنني لا أستطيع القيام بالمهمة مراراً وتكراراً".