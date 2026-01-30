Goal.com
Al Ittihad v Al Shabab: Saudi King's CupGetty Images Sport
أحمد فرهود

كريم بنزيما يحدد "وجهته الأقرب" بعد الاتحاد.. ويخطط للمشاركة في كأس العالم!

كريم بنزيما قد يرحل عن الاتحاد في أي لحظة..

لا حديث يعلو في الشارع الرياضي السعودي حاليًا، على أزمة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع نادي الاتحاد؛ بشأن تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2026.

بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، غاب عن مباراة الاتحاد الأخيرة ضد نادي الفتح، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بسبب غضبه من العرض المقدّم إليه، لتجديد عقده.

هذا العرض حسب العديد من المصادر العالمية الموثوقة؛ يتمثّل في التجديد لمدة موسم واحد بدون راتب ثابت، مع الحصول على 100% من الحقوق التسويقية لصورته فقط.

    كريم بنزيما "يُسرع" من الرحيل عن الاتحاد

    وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي ساشا تافوليري عن تطورات جديدة، في علاقة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع عملاق جدة الاتحاد؛ وذلك عقب "خلافات" تجديد العقد.

    تافوليري أوضح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن بنزيما يشعر بأنه غير مرغوب فيه بنادي الاتحاد، وأن الإدارة تسعى للتخلي عنه.

    ولذلك وحسب تافوليري دائمًا؛ يُسرع بنزيما من البحث عن نادٍ جديد، للانتقال إليه بشكلٍ رسمي.

  • وجهة كريم بنزيما المحتملة.. وخطة كأس العالم 2026

    واستكمالًا لخبره.. أعلن الإعلامي الرياضي ساشا تافوليري، عن فكرة في ذهن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما؛ وذلك لاستكمال مسيرته الكروية، بعد الرحيل عن عملاق جدة الاتحاد.

    هذه الفكرة؛ هي العودة إلى الملاعب الفرنسية مجددًا، والتي رحل عنها قبل 16 عامًا ونصف تقريبًا.

    وبدأ بنزيما مسيرته الكروية، في النادي الفرنسي الكبير أولمبيك ليون؛ قبل أن ينتقل إلى العملاق الإسباني ريال مدريد صيف 2009، والذي استمر معه حتى الانضمام إلى العميد الاتحادي في 2023.

    وفجّر تافوليري مفاجأة من العيار الثقيل؛ بالتأكيد على أن بنزيما يخطط للانضمام إلى منتخب فرنسا والمشاركة في كأس العالم 2026، بعد العودة إلى الدوري المحلي في بلاده.

    وعن ذلك يقول ساشا تافوليري: "تزداد فرصة بنزيما في العودة إلى فرنسا، ومشاركة محتملة في كأس العالم هذا الصيف".

    ويغيب كريم بنزيما عن "الديوك الفرنسية"، منذ آخر مباراة خاضها ضد منتخب كرواتيا، في يونيو 2022، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

    مسيرة كريم بنزيما مع نادي الاتحاد

    النجم الفرنسي كريم بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.

    ولم يقدّم بنزيما المستوى المنتظر منه، في الموسم الأول 2023-2024؛ وسط معاناته من عديد الإصابات، ودخوله في مشاكل مع الأجهزة الفنية.

    وكان النجم الفرنسي قريبًا من الرحيل عن الفريق الاتحادي، في صيف عام 2024 - حسب عديد التقارير -؛ قبل أن يحصل على وعد من المسؤولين عن الرياضة السعودية، بإشراكه في بناء مشروع العميد الجديد.

    وبالفعل.. شارك بنزيما في خطط الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي "2024"، وساهم في جلب بعض الصفقات؛ مثل المدير الفني لوران بلان - الذي تم إقالته فيما بعد -، متوسط الميدان حسام عوار والجناح موسى ديابي.

    كل ذلك ساهم في سيطرة الاتحاد المحلية خلال موسم 2024-2025، بالحصول على ثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين؛ بينما أحرز بنزيما نفسه 25 هدفًا مع 9 تمريرات حاسمة، في 33 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

    وفي بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.. شهد أداء اللاعب تذبذبًا كبيرًا؛ ولكنه بدأ يستعيد بعض من مستوياته، مؤخرًا.

    وبالمجمل.. سجل كريم بنزيما 54 هدفًا وصنع 17 آخرين، خلال 83 مباراة رسمية بقميص نادي الاتحاد؛ منذ الانضمام إليه في صيف 2023، وحتى الآن.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 18 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 9 انتصارات، مقابل 4 تعادلات و5 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا؛ وذلك من خلال تحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

