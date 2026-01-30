اللعب مجانًا بعد التجديد ولكن!.. مفاجأة في عرض الاتحاد الذي أشعل "غضب" كريم بنزيما

وفي هذا السياق.. فجّرت صحيفة "ليكيب" مفاجأة من العيار الثقيل، عن أزمة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع عملاق جدة الاتحاد؛ بخصوص تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتهي في 30 يونيو 2026.

الصحيفة الفرنسية كشفت عن أن العرض المقدّم من الاتحاد إلى بنزيما، لتجديد عقده بشكلٍ رسمي؛ أشبه باللعب "مجانًا"، مع الفريق الأول لكرة القدم.

هذا العرض هو احتفاظ المهاجم الفرنسي الفائز بـ"الكرة الذهبية" 2022، بـ100% من حقوق صوره؛ بدون الحصول على رواتب ثابتة.

وأوضحت الصحيفة أن بنزيما؛ وصف هذا العرض الاتحادي للمقربين منه، بأنه "مُهين".