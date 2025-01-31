وسط ترقب كريم بنزيما .. تقرير الحكم يحسم جدل هدف كريستيانو رونالدو "المثير" في مباراة النصر والرائد!

هدف أثار جدلًا كبيرًا بين الإعلاميين والجماهير..

شهدت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام مستضيفه الرائد، مساء يوم الخميس الماضي، لقطة أثارت جدلًا واسعًا؛ بطلها الأسطورة كريستيانو رونالدو.

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النصر فاز (2-1) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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وسجل رونالدو هدف فريقه النصر "الأول"، في الدقيقة 35 من عمر المباراة؛ بعد عرضية من زميله متوسط الميدان مارسيلو بروزوفيتش.

وتضاربت الآراء بشأن هذا الهدف.. البعض قال إن رونالدو "لمس الكرة" قبل أن تسكن شباك الرائد؛ بينما زعم آخرون بأنها دخلت المرمى مباشرة من قدم بروزوفيتش؛ دون أن يلمسها الأسطورة البرتغالية.