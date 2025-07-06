مقترحات كريستيانو رونالدو لإنقاذ النصر .. شرط "مليء بالمخاطر" وبحثه عن حظ بنزيما قد يزيد معاناة العالمي!

طلبات رونالدو "سلاح ذو حدين" في النصر..

"أنا برتغالي ولكني أنتمي للسعودية"، بتلك الكلمات أرسى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، سفينته في الرياض، ويبدو أنه قرر أن يكتب نهاية رحلته الكروية المليئة بالإنجازات، في أراضي المملكة.

النصر أعلن عن تجديد عقد كريستيانو رونالدو لمدة موسمين حتى صيف 2027، أي أنه سيبلغ 42 عامًا وقتها، ومن المُرجح أن تنتهي رحلته الكروية بالتزامن مع نهاية عقده، خاصة وأنه سيكون قد أنهى مشواره مع منتخب البرتغال في نهائيات كأس العالم 2026، أمله الأخير لإنقاذ حلمه في المونديال، وسيبقى لحين استضافة السعودية لبطولة كأس آسيا، للمرة الأولى في تاريخها.

رونالدو أعلنها صراحة "أؤمن أننا سنحقق ألقابًا مهمة هذا الموسم"، في إشارة لكونه سيطمح لتحقيق ما عجز عنه مع النصر في الموسمين الماضيين، ما عدا لقب بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، الذي يُصنف كـ"بطولة ودية".