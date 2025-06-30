قرر رونالدو البقاء في السعودية؛ نادي النصر أقنعه بعرض مذهل يتضمن طاقمًا شخصيًا وطائرات مدفوعة.

كريستيانو رونالدو و النصر سيواصلان معًا؛ النجم البرتغالي جدد عقده مع النادي السعودي، الذي كان على وشك الانتهاء. قرار لم يكن محسوبًا، في الواقع، حيث بدا اللاعب السابق ليوفنتوس مستعدًا لمغامرة جديدة لكنه في النهاية اختار البقاء في النادي.

النصر فعل كل ما بوسعه لإقناع رونالدو بقبول العرض الجديد، وفي الاتفاقية التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات لا يوجد فقط الراتب المذهل الذي سيحصل عليه بل أيضًا العديد من الامتيازات الأخرى التي قدمها السعوديون للفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.

العقد يتضمن بالفعل العديد من الفوائد التي بالتأكيد دفعت رونالدو لتوقيعه، رغم أنه يؤكد على الجانب الرياضي "أنا أؤمن بقوة في المشروع، ولهذا السبب بقيت هنا".

لكن ما هي تحديدًا الامتيازات التي سيحصل عليها رونالدو؟ كل شيء عن العقد الجديد الذي وقعه البرتغالي.